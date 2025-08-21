Splendida imperfezione – Il primo amore di Casanova, di Michiel van Erp
Un dramma in costume che oscilla tra il mélo e la fiction televisiva dove non mancano i momenti suggestivi ma resta prevalentemente chiuso nella sua eleganza artificiosa.
Splendida imperfezione non è l’ennesima cronaca delle gesta dell’avventuriero veneziano, ma un period drama che tenta di spostare il fuoco narrativo su Lucia, il primo amore di Casanova. Brillante e di umili origini, promessa sposa del giovane Giacomo, Lucia sceglie di allontanarsi da lui dopo essere stata segnata dal vaiolo, per non intralciare le ambizioni sociali dell’amato. Diventerà invece una cortigiana ricercatissima, protetta da un velo che cela le cicatrici e alimenta il mito. Il regista nativo di Eindhoven, attratto da figure storiche complesse (nel 2014 ha diretto la miniserie Ramses su Ramses Shaffy), con il suo ultimo film parte dal peso della figura di Casanova per relegarlo presto a semplice sfondo del già noto.
Splendida imperfezione – Il primo amore di Casanova nasce da una coproduzione Olanda-Italia (con Kino Produzioni e la Film Commission del Veneto) ed è tratto liberamente dal romanzo Lucia’s Eyes di Arthur Japin, qui anche co-sceneggiatore. Alla regia, l’olandese Michiel van Erp imbastisce un dramma in costume che oscilla tra il mélo e la fiction televisiva. Eleganza artificiosa, citazioni letterarie di Voltaire e dialoghi intrisi di frasi fatte come “L’amore capita e basta” o “Un miracolo resta un miracolo anche se qualcun altro non lo vede”. Una confezione internazionale che ammicca a modelli già collaudati come Bridgerton (2021) ideato da Chris Van Dusen, senza trovarne però l’ironia né la freschezza.
Eppure non mancano spunti suggestivi. Alcune sequenze, come il bagno nel lago in cui la giovane Lucia si lascia galleggiare sotto lo sguardo ammirato di Giacomo, sono ben fotografate da Myrthe Mosterman, capace di valorizzare anche i chiaroscuri degli interni. Colpiscono la Venezia decadente e seducente, la campagna italiana spoglia e realistica, la rievocazione di un mondo pre-rivoluzionario di desiderio. Tuttavia i velamenti/svelamenti tra Lucia e Giacomo, pur contenendo echi teatrali che avrebbero potuto aprire strade più originali, restano imbrigliati in un registro realistico che smorza ogni ambiguità. Splendida imperfezione sembra voler coniugare emancipazione femminile e approccio disinibito, ma si limita a illustrare l’evidente, ovvero il percorso di Lucia come cortigiana libera, consapevole persino della propria “imperfezione”. Nulla di storicamente credibile, certo, ma nemmeno scandaloso.
Titolo originale: Een Schitterend Gebrek
Regia: Michiel van Erp
Interpreti: Dar Zuzovsky, Jonah Hauer-King, Sam Hazeldine, Ruth Becquart, Gaia Bermani Amaral
Distribuzione: Kino Produzioni
Durata: 108′
Origine: Olanda, Belgio, Italia, 2024