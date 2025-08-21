

LA SCUOLA DI DOCUMENTARIO di SENTIERI SELVAGGI





----------------------------

--------------------------------------------------------

Splendida imperfezione non è l’ennesima cronaca delle gesta dell’avventuriero veneziano, ma un period drama che tenta di spostare il fuoco narrativo su Lucia, il primo amore di Casanova. Brillante e di umili origini, promessa sposa del giovane Giacomo, Lucia sceglie di allontanarsi da lui dopo essere stata segnata dal vaiolo, per non intralciare le ambizioni sociali dell’amato. Diventerà invece una cortigiana ricercatissima, protetta da un velo che cela le cicatrici e alimenta il mito. Il regista nativo di Eindhoven, attratto da figure storiche complesse (nel 2014 ha diretto la miniserie Ramses su Ramses Shaffy), con il suo ultimo film parte dal peso della figura di Casanova per relegarlo presto a semplice sfondo del già noto.

Splendida imperfezione – Il primo amore di Casanova nasce da una coproduzione Olanda-Italia (con Kino Produzioni e la Film Commission del Veneto) ed è tratto liberamente dal romanzo Lucia’s Eyes di Arthur Japin, qui anche co-sceneggiatore. Alla regia, l’olandese Michiel van Erp imbastisce un dramma in costume che oscilla tra il mélo e la fiction televisiva. Eleganza artificiosa, citazioni letterarie di Voltaire e dialoghi intrisi di frasi fatte come “L’amore capita e basta” o “Un miracolo resta un miracolo anche se qualcun altro non lo vede”. Una confezione internazionale che ammicca a modelli già collaudati come Bridgerton (2021) ideato da Chris Van Dusen, senza trovarne però l’ironia né la freschezza.



PROFESSIONE CINEMA, un workshop gratuito a Roma il 13/14 settembre



-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eppure non mancano spunti suggestivi. Alcune sequenze, come il bagno nel lago in cui la giovane Lucia si lascia galleggiare sotto lo sguardo ammirato di Giacomo, sono ben fotografate da Myrthe Mosterman, capace di valorizzare anche i chiaroscuri degli interni. Colpiscono la Venezia decadente e seducente, la campagna italiana spoglia e realistica, la rievocazione di un mondo pre-rivoluzionario di desiderio. Tuttavia i velamenti/svelamenti tra Lucia e Giacomo, pur contenendo echi teatrali che avrebbero potuto aprire strade più originali, restano imbrigliati in un registro realistico che smorza ogni ambiguità. Splendida imperfezione sembra voler coniugare emancipazione femminile e approccio disinibito, ma si limita a illustrare l’evidente, ovvero il percorso di Lucia come cortigiana libera, consapevole persino della propria “imperfezione”. Nulla di storicamente credibile, certo, ma nemmeno scandaloso.



SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI, scarica la Guida della Triennale 2025/2026





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Titolo originale: Een Schitterend Gebrek

Regia: Michiel van Erp

Interpreti: Dar Zuzovsky, Jonah Hauer-King, Sam Hazeldine, Ruth Becquart, Gaia Bermani Amaral

Distribuzione: Kino Produzioni

Durata: 108′

Origine: Olanda, Belgio, Italia, 2024

La valutazione del film di Sentieri Selvaggi 2.2 Sending Il voto dei lettori 0 ( 0 voti)



BORSE DI STUDIO per LAUREATI DAMS e Università similari per la Scuola di Cinema Sentieri selvaggi



----------------------------

--------------------------------------------------------