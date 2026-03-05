Spotify lancia un’urna musicale

Insieme all’azienda statunitense Liquid Death, la piattaforma di streaming audio ha rilasciato un’operazione marketing che unisce black humor e tecnologia

Spotify e Liquid Death hanno ufficialmente presentato la Eternal Playlist Urn, uno speaker wireless dalla particolare forma di urna funeraria. “Finalmente la morte è molto meno noiosa”, si legge sul sito di Liquid Death che sancisce la collaborazione tra la piattaforma di streaming musicale con l’azienda americana di bibite in lattina che da sempre ha fatto della ironia sull’estetica della morte la sua brand identity.



Occorre precisare subito un aspetto importante: lo speaker non è progettato per contenere davvero ceneri, solo per riprodurre musica. Il ricevitore Bluetooth, lo speaker e tutto il resto delle parti elettroniche sono inseriti nel coperchio. Spotify lo definisce la prima urna al mondo in grado di fare streaming, perché, come recita lo slogan di lancio, “Life needs the music. So does the afterlife”. Il dispositivo, chiamato Eternal Playlist Urn, per il momento è stato rilasciato solo negli Stati Uniti in edizione super limitata (appena 150 unità) ed è già sold out.