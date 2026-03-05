Spotify lancia un’urna musicale
Insieme all’azienda statunitense Liquid Death, la piattaforma di streaming audio ha rilasciato un’operazione marketing che unisce black humor e tecnologia
Spotify e Liquid Death hanno ufficialmente presentato la Eternal Playlist Urn, uno speaker wireless dalla particolare forma di urna funeraria. “Finalmente la morte è molto meno noiosa”, si legge sul sito di Liquid Death che sancisce la collaborazione tra la piattaforma di streaming musicale con l’azienda americana di bibite in lattina che da sempre ha fatto della ironia sull’estetica della morte la sua brand identity.
Occorre precisare subito un aspetto importante: lo speaker non è progettato per contenere davvero ceneri, solo per riprodurre musica. Il ricevitore Bluetooth, lo speaker e tutto il resto delle parti elettroniche sono inseriti nel coperchio. Spotify lo definisce la prima urna al mondo in grado di fare streaming, perché, come recita lo slogan di lancio, “Life needs the music. So does the afterlife”. Il dispositivo, chiamato Eternal Playlist Urn, per il momento è stato rilasciato solo negli Stati Uniti in edizione super limitata (appena 150 unità) ed è già sold out.
In parallelo al dispositivo fisico, Spotify ha lanciato l’Eternal Playlist Generator per gli utenti residenti in America. Con la possibilità di coinvolgere gli ascoltatori con domande come “Qual è la tua atmosfera eterna?” e “Qual è il tuo rumore da fantasma preferito?” per costruire una playlist su misura da sincronizzare direttamente con il sistema audio dello speaker. In questo modo, l’urna diviene supporto fisico mentre il mix musicale quello emotivo, unendo prodotto e contenuto si intercetta la tendenza degli utenti attuali che vorrebbero pianificare ogni aspetto della propria vita.
Death Liquid ha dimostrato ancora una volta di voler giocare sull’iconografia mortuale. Il marchio, infatti, oltre a un packaging provocatorio e riconoscibile, aveva già lanciato prodotti eccentrici in edizione limitata, come una ghiacciaia a forma di bara venduta all’asta per oltre 68.000 dollari.
Questa operazione di marketing tra Spotify e l’azienda statunitense, al di là della facile ironia, dimostra la risposta dei brand a un mercato completamente saturo. Per emergere bisogna andare oltre, sconfinare in territori che prima sembravano intoccabili, creare nuovi bisogni collaterali. In Italia, l’azienda di servizi funerari Taffo ha fatto da aprifila verso un nuovo modo di comunicare e vendere prodotti del genere. E così, sul loro sito, accanto a “servizi” e “previdenza funeraria” si può trovare il blog personale, prodotti e gadget come la Bara Salva Gente.