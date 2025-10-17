

“Se ti fermi sei morto”, è il mantra che si ripete spesso in Squali. Del resto è questa la sensazione predominante tra i ragazzi delle nuove generazioni, quella Gen Z cresciuta in un’epoca ossessionata dalla velocità e dall’efficienza, paralizzati di fronte a una realtà che cambia pelle e si trasforma attorno a loro con la rapidità di uno scroll su TikTok. E a cui è stato insegnato che ogni cosa – il successo, l’amore, le amicizie – ha una data di scadenza, anche la vita. Anche il futuro.

Lo sa bene Max (Lorenzo Zurzolo), diciannovenne appena diplomato e ancora indeciso su cosa fare dopo il liceo, ma che, in compenso, ha ideato un algoritmo per aiutare ragazzi come lui a trovare la propria strada. Alla vigilia del viaggio di maturità in Spagna organizzato con i suoi amici, riceve una proposta inaspettata da Robert Price (James Franco, che prosegue la sua avventura nel cinema italiano dopo Hey Joe), un imprenditore del settore delle startup: trasferirsi nel suo futuristico campus a Roma per sviluppare l’app insieme al suo team. Max si trova perciò catapultato all’improvviso in un mondo che non comprende appieno e che rischia di allontanarlo dai suoi affetti più cari.



È difficile non rivedere, in questa giovane mente brillante le cui buone intenzioni vengono messe a dura prova sotto i meccanismi del capitalismo e del potere, una sorta di Peter Parker senza superpoteri. Non tanto quello cinematografico, quanto piuttosto quello delle più recenti serie animate, come Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere, nella quale la dinamica tra Peter e Norman Osborn somiglia molto a quella tra Max e Price, fatta di sorrisi a trentadue denti, pacche sulle spalle di rassicurazione e, all’occorrenza, di qualche scatto d’ira. In effetti, proprio in questi frangenti in Squali emerge l’anima del cinecomic, con un villain fumettistico – ironico che a interpretarlo sia proprio l’Harry Osborn degli Spider-Man di Sam Raimi – e l’eroe che deve sventare il suo piano.



Ma quest’opera prima del giovane Daniele Barbiero, tratta dal romanzo omonimo di Giacomo Mazzariol, è soprattutto un film sulla frenesia della società, sui pericoli delle società high-tech e sulla responsabilità delle proprie (non) scelte, e in questo si rivela un buon coming of age che si aggiunge a quelli – più maturi, a onor del vero – di altri registi emergenti nel panorama italiano, come Diciannove di Giovanni Tortorici e Un anno di scuola di Laura Samani. Lorenzo Zurzolo si conferma poi un attore in grado di spaziare da un genere all’altro con la nonchalance di un veterano (solo qualche mese fa l’avevamo visto torturare i contadini nei panni di Italo Balbo in M – Il figlio del secolo) e insieme a James Franco traina un ottimo cast corale, dove fa capolino anche Francesco Gheghi, in un ruolo forse troppo marginale vista la mole di personaggi e sottotrame da comprimere in appena 90 minuti.

Seguendo alla lettera il proprio mantra, infatti, Squali procede come un treno in corsa che punta dritto alla meta, accusando tuttavia un’eccessiva fretta nell’ultimo atto e qualche inciampo di troppo: tra spot pubblicitari, montaggi frenetici e perfino qualche (forzata e superflua) rottura della quarta parete, Barbiero usa tutto il repertorio a sua disposizione, non sempre però con cognizione di causa, indebolendo così la propria cifra stilistica. Sembra quasi che il regista abbia avuto paura di seguire il suo stesso consiglio: se ti fermi non muori affatto. Se ti fermi, puoi cominciare a respirare. E poi a vivere.