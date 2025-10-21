

CONFITEOR, di Bonifacio Angius. Dal 16 ottobre in sala





----------------------------

--------------------------------------------------------

Non si esce vivi dalla provincia. Almeno per tanto cinema italiano, convinto che chi abiti nelle periferie geofisiche e geopolitiche del Paese abbia un complesso di sudditanza o rivalsa verso il contesto urbano più prossimo. In Stella gemella è l’irruento laziale (stereotipo che significativamente agisce anche su un’affollata writer’s room di mani prevalentemente femminili) Achille ad esplicitare questo sovradimensionato distacco durante la cena all’altro padre Gil che ha tutti i caratteri, fenotipici e sociali, migliori di lui: è nero, aitante, raffinato e professionalmente affermato. Ed è indicativo che questo sfogo avvenga proprio durante l’incontro che avrebbe dovuto, se questo fosse stato un più semplice film a tema come sembrava suggerire l’azzeccato incipit, sciogliere l’intreccio da cui il film prende le mosse. I due gemelli di Stella, uno figlio del marito e l’altro dell’amante di una notte e nati da una rarissima (20 casi al mondo, spiega il dottore all’incredula madre) fecondazione etero-parentale, stanno infatti in scena pochissimo, oggetto sì di qualche battuta di costume ma quasi pietre d’inciampo per tutto il clan familiare che si muove attorno alla coppia genitoriale protagonista formata da Achille e Stella.

Stella gemella è quasi ostaggio della paura di sfruttare con gli stilemi della nuova commedia all’italiana l’indubbia forza della sua invenzione di scrittura e cerca perciò di allargare il suo sguardo ai personaggi dell’allargata famiglia Moroni di Civitella San Paolo. Ma proprio questo tentativo di ampliare l’orizzonte di genere fa perdere a Lucini l’abbrivio della pura comicità, facendo in modo che il film zigzaghi tra troppi archi narrativi e troppe tematiche.



LA SCUOLA DI DOCUMENTARIO di SENTIERI SELVAGGI





----------------------------

--------------------------------------------------------



Color grading, il colore come racconto. Corso Online con Sergio Cremasco





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Come se volesse essere uno specchio fedele che dietro la gentilezza delle sue forme e la tenerezza di alcuni suoi sbocchi (le rispettive mamme interpretate splendidamente da Margherita Buy e Laura Morante) ambisse in realtà a mostrare l’immagine della società attuale, il film porta sullo schermo con esagerata munificenza la crisi dei trentenni italiani, lo spegnimento di un lungo amore, il marciume razzista e pettegolo dei piccoli borghi, la fisiologica integrazione etnica avvenuta anche nei piccoli centri urbani, le ipocrisie dei potentati locali, le crisi personali, l’autodeterminazione di una giovane mamma, le differenze di classe e quelle tra provincia e città. Un materiale, quindi, che avrebbe giovato sicuramente di qualche taglio o, al contrario, di una concentrazione di forze verso un determinato aspetto summenzionato, capace di fare di questo prodotto di consumo e d’esportazione – la Roma che esiste solo nelle fantasie di chi aspira ad abitarci: due trentenni romane che fanno un giro in Vespa al Colosseo o che usano termini come “corriera”??? – un meno corale ma più leggibile dramedy. Arrivati alla fine di Stella gemella si arriva allora col fiato corto e senza nessuno accenno del destino di Enea e Pericle, i due gemelli diversi che avrebbero meritato più attenzione rispetto ai loro più geneticamente normodotati genitori e nonni.

La valutazione del film di Sentieri Selvaggi 2.5 Sending Il voto dei lettori 2 ( 1 voto)



BORSE DI STUDIO per LAUREATI DAMS e Università similari per la Scuola di Cinema Sentieri selvaggi



----------------------------

--------------------------------------------------------