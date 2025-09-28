Steve e il Duca di Germano Maccioni con Franco Maresco apre Docusfera 25



Il prossimo venerdì 3 ottobre ripartono gli eventi da Sentieri Selvaggi, come sempre ad ingresso gratuito nella nostra sala di via Carlo Botta 19 a Roma. Sarà un assaggio della retrospettiva che DOCUSFERA 25, la nostra rassegna sulle forme del documentario italiano, dedica quest’anno a Franco Maresco: vedremo infatti il recentissimo Steve e il Duca di Germano Maccioni, documentario che vede Maresco sulle tracce dei grandi jazzisti Duke Ellington e Steve Lacy attraverso la sua Palermo. Si tratta del primo tassello con cui Maresco ha cominciato nel 2024 a costruire la filologia della sua stessa opera, proseguita poi con Un film fatto per Bene, ora in sala e visto a Venezia 82. A seguire, incontro con il regista Germano Maccioni.

Venerdì sarà anche l’occasione per presentare il palinsesto degli eventi dei prossimi mesi, con Docusfera che prosegue nel week-end 9-11 ottobre con un incontro con Franco Maresco e i primi film della quinta edizione, la presentazione delle nostre ultime uscite editoriali (libri, il nuovo numero di SentieriSelvaggi21st), la notte bianca diffusa delle scuole d’arte del Lazio del prossimo 25 ottobre.



E soprattutto i Premi Sentieri Selvaggi 2025 al Miglior Film, Miglior Serie Tv e Miglior Esordio italiani, con i premiati che incontreranno il pubblico, gli studenti e la redazione di Sentieri Selvaggi a partire da novembre.