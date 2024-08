Alla 81a edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia c’è anche la Regione Lazio, che ha presentato all’Italian Pavilion Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior le opportunità a sostegno dell’industria del cinema e dell’audiovisivo. All’incontro, moderato da Enrico Magrelli, sono intervenuti Lorenza Lei, Responsabile Cinema e Audiovisivo della Regione Lazio; Maria Giuseppina Troccoli, Commissario Straordinario Roma Lazio Film Commission; Paolo Giuntarelli, Direttore Regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport e Francesca Cima, della Indigo Film.

Sono state presentate le novità riguardanti il rilancio delle attività, alla luce delle modifiche normative (legge n.5 del 2020) che si concretizzeranno pienamente dal 2025. Due nuovi avvisi annunciati: Lazio Cinema Lab, il nuovo bando di 2,5milioni di euro per la realizzazione di opere cinematografiche con l’obiettivo di sostenere sempre di più qualità delle opere, innovazione, competitività e la cultura cinematografica e dell’audiovisivo del nostro territorio. L’altro, Dalla parola allo schermo di 500 mila euro a sostegno della scrittura e dei progetti di sceneggiatura da parte di autori ed esordienti per diffondere la cultura dell’audiovisivo nel Lazio già nella prima fase di sviluppo del progetto filmico.



La Regione Lazio inoltre, grazie al sostegno del fondo europeo Pr-FSR 21-27 di Lazio Cinema International, è presente al Lido con un film in concorso Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con Toni Servillo ed Elio Germano prodotto da Indigo Film. Un impegno che si sviluppa nel sostegno alle co-produzioni, finalizzate anche a favorire la partecipazione di giovani produttori a mercati internazionali.

“Venezia 81 è un grande successo, il festival più longevo del mondo, un grande orgoglio per l’Italia – ha sottolineato Lorenza Lei, responsabile della Struttura Autonoma Cinema e Audiovisivo della Regione Lazio – Penso sia fondamentale partecipare ai Festival per sostenere il cinema e favorire scambi e incontri nazionali e internazionali. Come Regione Lazio continuiamo il nostro impegno a investire in un settore trainante per lo sviluppo economico, culturale e sociale che è fondamentale per la nostra regione”.

E’ stato anche presentato il terzo video del progetto “Talking places: i luoghi parlanti del Lazio”, che Roma Lazio Film Commission ha ideato con l’obiettivo di rafforzare la promozione istituzionale dei Comuni del territorio laziale, attraverso video realizzati in chiave cinematografica e suggestiva, che potranno essere messi a disposizione dei sindaci dei Comuni coinvolti come strumento di promozione professionale da veicolare sui propri canali turistici, web e social.

Tra le novità a sostegno delle iniziative del settore, durante la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, il Commissario Straordinario Maria Giuseppina Troccoli ha presentato il “Premio Roma Lazio Film Commission”, che verrà consegnato, durante la serata di premiazione del FilmingItaly Venice Award a un regista esordiente che si sia distinto per la capacità di valorizzare, in modo originale e tecnicamente innovativo, le location del territorio laziale.



