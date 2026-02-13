Svelato un nuovo gioco di John Wick con Keanu Reeves protagonista

Durante lo State of Play di Sony, Lionsgate ha annunciato un nuovo adattamento videoludico della saga di John Wick (a cui Sentieri Selvaggi ha dedicato uno speciale), realizzato in collaborazione con Saber Interactive (Warhammer 40,000: Space Marine 2) e previsto per l’uscita su PC e console. Con il titolo provvisorio di “Untitled John Wick Game“, il progetto porterà per la prima volta Keanu Reeves stesso nei panni del protagonista (anche a seguito del lavoro su Cyberpunk 2077), mentre Chad Stahelski collaborerà con lo studio per la direzione del progetto. Le precedenti operazioni sulla saga, John Wick Chronicles (2017) e John Wick Hex (2019), non furono particolarmente strutturate, registrando bassi numeri di giocatori e incassi: il primo fu trattato come un esperimento, fin dall’inizio destinato esclusivamente alla realtà virtuale; il secondo è interamente animato e più simile a un RPG tattico nel gameplay (come i giochi da tavolo).



In questo caso, l’intenzione è a tutti gli effetti di sviluppare un gioco AAA (con budget elevato, sviluppato da un grandi studo) che catturi “il mondo coinvolgente e l’autenticità dei film“, come afferma la produttrice del gioco Jenefer Brown. A testimoniarlo è il trailer rivelato insieme all’annuncio, che presenta delle cinematiche di alto livello (da non confondere con il gameplay), e qualche primo, grezzo assaggio delle meccaniche di gioco. Le sequenze suggeriscono un action in 3D ricco di combattimenti ravvicinati (il ritorno del “gun-fu“) e sparatorie coreografate, in cui Reeves appare anche più fluido, “ben oliato” nei movimenti. La motivazione, al di là dell’inevitabile aiuto della computer grafica, è narrativa: la trama sarà un prequel (non sarebbe il primo) rispetto agli eventi dei film, di conseguenza i giocatori incarneranno un John Wick più giovane e nel pieno delle sue forze. Inoltre, lo studio afferma che la storia sarà del tutto originale e “pensata per un pubblico adulto“, con personaggi vecchi e nuovi della serie, intesa ad espandere la mitologia dell’universo “wickiano”.



La prima accoglienza dei giocatori è stata per lo più positiva, ma è stata manifestata anche qualche preoccupazione in merito agli altri progetti di Saber Interactive, che secondo alcuni potrebbero essere sospesi o rimandati, soprattutto il remake del classico Star Wars Knights of the Old Republic (KOTOR). Christopher Dring, caporedattore e cofondatore di The Game Business, ha dichiarato che il nuovo progetto sembrava un “ottimo abbinamento” tra genere, proprietà intellettuale (IP) e sviluppatore. Descrivendo Saber come una “raccolta di studi che lavorano su più IP”, ha affermato che può rilasciare “più giochi all’anno in tutti i diversi generi”.



