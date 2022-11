SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI: ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI ANNO 2022-23





I titoli italiani dati a film stranieri possono a volte essere estremamente intelligenti, altre solamente dannosi, altre ancora dare al film una sfumatura diversa, scegliendo un’accezione particolare e specifica rispetto all’originale. Con Tango con Putin, ci troviamo di fronte proprio a quest’ultimo caso. Il titolo originale F@ck This Job, è infatti decisamente molto più intenso e diretto, ma decisamente meno eloquente e specifico rispetto alla versione nostrana. Il riferimento al tango è ben presto spiegato, Natalya Sindeyeva, direttrice della Dozhd TV, è una grande appassionata di ballo, oltre che di giornalismo indipendente. Per quanto riguarda l’altra parte del titolo, è presto detto. Il suo canale, nato nel 2008 e chiuso lo scorso marzo a causa della delicata situazione attuale, si è sviluppato negli anni clou della presidenza di Putin. A mandare avanti il lavoro del team di Dozhd TV (il termine dozhd significa “pioggia” e, come viene spiegato nella parte iniziale, fa sempre riferimento al ballo in qualche modo) è sempre stata la voglia di muoversi in direzione ostinata e contraria rispetto all’ordine importo dal loro governo. Inutile a dirsi, il percorso verso la totale libertà è impervio e, nonostante i successi iniziali, saranno spesso le difficoltà a prendere il sopravvento sulle buone intenzioni del canale.



Il documentario di Vera Krichevskaya ha come unico grande obiettivo quello di raccontare una storia che è immensa già nella sua essenza e che non ha bisogno di troppi orpelli per arrivare al pubblico. L’unico elemento che aggiunge la regista è un tocco pop, tinto di rosa Schiaparelli, colore che caratterizza non solo il film stesso ma anche lo stile della sua protagonista Natalya, la quale durante gli anni d’oro della sua tv indipendente, sfrecciava per le strade di Mosca con il suo SUV color shocking. La storia viene però filtrata attraverso gli occhi di Vera Krichevskaya, la quale con uno sguardo molto poco cinematografico ma sorprendentemente giornalistico registra la rise and fall di un progetto che da subito ha riguardato anche lei in prima persona. Parlando esclusivamente in inglese (a differenza di tutti gli altri personaggi, ovvero i membri della redazione di Dozhd TV, che uno dopo l’altro raccontano le loro versioni unicamente in russo), Vera si distacca dal racconto, proprio come farebbe una giornalista imparziale. Si allontana prematuramente anche dal progetto stesso, con un certo cinismo e paura, sentimenti per la quale non la si può di certo biasimare. Con l’andare avanti di Tango con Putin si entra infatti completamente in un mondo nel quale si respira annaspando e si finisce per annegare, come testimonia il finale del film. Se ne esce con le ossa rotte, eppure è evidente che un prodotto di questo genere è fondamentale e foriero di riflessioni necessarie. Con un documentario come questo non si vuole certo fare spettacolo. Si vuole informare. Non si vuole essere perfetti, ma reali. Anche con tutti i difetti e i fallimenti che questo in fondo comporta, tanto nel cinema quanto nella lotta politica.

Titolo originale: F@ck This Job

Regia: Vera Krichevskaya

Interprete: Natasha Sindeeva

Distribuzione: OpenDDB – Distribuzioni dal basso, Pordenone Docs Fest

Durata: 103′

Origine: UK, Germania, 2021

La valutazione del film di Sentieri Selvaggi 3.6



