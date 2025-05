Te separas mucho, di Paula Veleiro

Produci e distribuisci il tuo cortometraggio! Un corso online dal 3 a 6 giugno





Ci sono diversi concetti su cui la regista Paula Veleiro torna più volte nel corso del suo documentario, ma soprattutto uno: quello di non ripetere gli stessi errori dei suoi genitori, separatisi quando lei era ancora bambina. Veleiro con Te separas mucho ricostruisce con meticolosità la storia del padre José Luis e della madre Luz María per raccontare, analizzare, sviscerare la propria separazione dopo dieci anni vissuti insieme alla compagna Joy. Come in un cerchio che si chiude, ciò che era iniziato dal padre nel 1989 torna a ripetersi – con modalità differenti – esattamente trent’anni dopo con la figlia. Da qui prende avvio questo diario fatto di immagini d’archivio, con l’intento di recuperare una memoria filmica e indagare i momenti in cui le cose si sono spezzate, l’amore è finito o, come dice la regista stessa, si è trasformato in qualcos’altro.



SPECIALIZZAZIONI: la Biennale Professionale della Scuola Sentieri selvaggi



-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’opera prima di Paula Veleiro, in concorso al 15° Sicilia Queer filmfest, riesce sorprendentemente e con grande consapevolezza a intrecciare due archivi filmici, quello personale e quello paterno, incrociando così due generazioni. La comparazione non si limita al vissuto delle relazioni sentimentali, ma si estende all’approccio stesso della ripresa, della registrazione del reale. La regista mette a confronto lo stile amatoriale della telecamera a mano di suo padre con il proprio, come se il filmare fosse una sorta di destino comune, l’unico modo possibile per raccontare e raccontarsi, per amare e rendere eterno ciò che si ama, la compagna Joy ma anche il cinema. Particolarmente interessante è l’utilizzo stratificato dei formati e dei supporti visivi: dalle riprese in VHS degli anni ’80, alle videocamere digitali, fino al telefonino, Google Maps, gli schermi dei cellulari. Ogni dispositivo diventa essenziale per ricostruire, frammento dopo frammento, la memoria di una storia d’amore.

Te separas mucho può far pensare al Jonathan Caouette di Tarnation e a una certa tradizione documentaristica fondata sul found footage e sull’autonarrazione affettiva. Ma il film, pur muovendosi all’interno di quel genere, riesce in alcuni momenti ad andare oltre. Convince per l’onestà con cui sceglie di raccontarsi e per l’intensità di alcuni momenti in cui è difficile non commuoversi. Non solo per la fine dell’amore tra Paula e Joy, ma per come questa rottura si riflette, come in uno specchio, in quella vissuta trent’anni prima dai genitori. Sul finire del film, una delle sequenze più toccanti è quella in cui i genitori José Luis e Luz María si ritrovano insieme per guardare il lavoro della figlia, come lo stiamo guardando noi. E mentre scorrono le immagini, è la madre a lasciarsi andare alle lacrime. Non per se stessa, ma per la fine della relazione di Paula.



CANNES 2025: tutte le corrispondenze dagli inviati di Sentieri selvaggi









UNICINEMA scarica la Guida completa della Quadriennale di Sentieri Selvaggi