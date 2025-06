Teodora Film festeggia i 25 anni con una rassegna

Corso online MONTAGGIO AVID, dal 19 giugno



La Casa del Cinema di Roma festeggia il venticinquesimo anniversario dalla nascita di Teodora Film con una rassegna gratuita di dieci titoli provenienti dal catalogo della società di distribuzione cinematografica fondata da Vieri Razzini e Cesare Petrillo. Il ciclo, chiamato “Teodora 25”, inizierà giovedì 19 giugno alle 21:30, presso il Teatro all’aperto Ettore Scola, con la versione restaurata di To Be or Not To Be – Vogliamo vivere! di Ernst Lubitsch.



A seguire, venerdì 20 verrà proiettato La persona peggiore del mondo di Joachim Trier, presentato in concorso a Cannes nel 2021, dove la protagonista Renate Reinsve ha vinto il premio come migliore attrice. Domenica 22 e lunedì 23 sarà invece la volta del dramma adolescenziale Tomboy di Céline Sciamma e di Irina Palm – Il talento di una donna inglese di Sam Garbarski, su una donna di mezza età che diventa una lavoratrice del sesso per aiutare il nipote malato.



Si proseguirà mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 con – rispettivamente – il film islandese ambientalista La donna elettrica di Benedikt Erlingsson, il lungometraggio storico inglese Pride di Matthew Warchus e Sull’isola di Bergman di Mia Hansen-Løve, ambientato sull’isola di Fårö, in Svezia, dove il regista Ingmar Bergman girò alcuni dei suoi film e visse la seconda metà della sua vita.

Infine, sabato 28 il pubblico potrà vedere Dopo il matrimonio di Susanne Bier, candidato agli Oscar come miglior film straniero nel 2006, mentre gli ultimi due giorni, domenica 29 e lunedì 30, saranno dedicati a due recenti vincitori della Palma d’oro, Anatomia di una caduta di Justine Triet e Triangle of Sadness di Ruben Östlund

Il programma completo di Teodora 25 è disponibile sul sito ufficiale della Casa del Cinema, dove è anche possibile prenotare le proiezioni.



