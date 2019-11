TFF37 – Annunciato il programma del Torino Film Festival

Questa mattina è stata ufficialmente presentato l’attesissimo programma del 37° Festival del Cinema di Torino (22 – 30 novembre ), sotto lo sguardo misterioso e sensuale di Barbara Steele, che campeggia sul manifesto di quest’anno. QUI il calendario del festival.

Era già stata annunciata tempo fa una ricchissima retrospettiva dedicata all’horror, genere sempre ‘di casa’ nella kermesse torinese, sotto l’egida della Mistress of the Night, la Regina delle Tenebre, come solevano chiamarla, i cui occhi, a detta di Roger Corman – che la diresse in Il pozzo e il pendolo – erano una sorta di “mistero esotico”. A comporre le notti “del terrore”, titoli selezionati tra i classici del genere fino ad arrivare alle ultimissime novità, italiane e straniere: da Der Cabinet des Dr. Caligari, passando per Creature From the Black Lagoon, fino ai film immortali del maestro Bava, per allietare i più patiti del genere e forse sorprendere anche i meno amanti. “Da dove pensate che abbia preso la sua creatura Guillermo Del Toro in The Shape of Water?” scherza a tal proposito Emanuela Martini, la direttrice del festival, che si dice davvero felice di un ritorno dei giovani registi ai film ‘di genere’ o ‘b-movies’ che dir si voglia. “Per fortuna! Ci evitiamo così un certo cinema d’autore che alla lunga potrebbe essere davvero ripetitivo!”. La sezione AFTER HOURS, d’altronde, è sempre stata pronta ad accogliere distopie, utopie, brividi e risate, ed anche quest’anno non sarà da meno, con un programma ricchissimo.