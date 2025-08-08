

SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI, scarica la Guida completa della Triennale 2025/2026





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A distanza di sei anni dal precedente Window to the Sea, Miguel Ángel Jiménez torna alla regia con The Birthday Party, adattamento dell’omonimo romanzo dello scrittore Panos Karnezis. Protagonista del racconto è Marcos Timoleon (Willem Dafoe), un armatore e magnate greco i cui tratti rimandano chiaramente alla figura di Aristotele Onassis.



UNICINEMA scarica la Guida completa della Quadriennale di Sentieri Selvaggi







Timoleon organizza una fastosa e stravagante festa di compleanno per Sofia (Vic Carmen Sonne), sua unica figlia ed erede, all’interno della loro isola privata nel Mediterraneo. Per molti tra gli invitati, uomini ricchi e facoltosi, banchieri o dirigenti di spicco della Spagna franchista (siamo alla fine degli anni ’70), si tratta dell’occasione perfetta per avvicinare il tycoon e cercare di farsi concedere importanti benefici, sfruttando la sua ricchezza e tutto il potere che ne deriva. Nel frattempo, però, il magnate ha architettato un piano freddo e calcolato per “mettere al sicuro” il suo patrimonio dalle scelte di vita azzardate della figlia.

I toni di un’epopea famigliare contenuti all’interno dell’opera di riferimento, pubblicata nel 2007, vengono per forza di cose smorzate dal regista che, anche per motivi di budget, decide di comprimere lo svolgimento dell’azione nel giro di poco più di ventiquattr’ore, all’interno dell’isola. C’è spazio in apertura ad una sola ma fondamentale digressione temporale: il flashback sulla morte del primo genito Daniel, le cui cicatrici permangono costantemente sul volto del magnate (anche grazie all’ottimo lavoro espressivo effettuato da Dafoe).



In occasione dell’uscita della 4a stagione di The Bear Sentieriselvaggi21st n. 17 SCONTATO DEL 50%! 15,00€ –> 7,50€



-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’intento di Jiménez è chiaro fin da subito, ritrarre un mondo fatto di ricchi e avidi “parassiti” (così sono chiamati più volte durante il film), pronti a qualsiasi cosa, anche a farsi “scopare” pur di rosicchiare quello che possono dal pesce più grande di loro. E sono altrettanto chiare le dinamiche che regolano questo universo malato. In questo senso, il regista forza la mano, insistendo sulle azioni di controllo e di imposizione del più ricco sul meno ricco, del padre sulla figlia e, allo stesso modo, sulla ex moglie. Non mancano anche registrazioni, spionaggio e scatti rubati, tutto al fine di ricattarsi reciprocamente.

C’è da dire, che in questo piccolo grande casino il regista di Chaika sembra, questa volta, capirci ben poco e il suo film perde quasi subito il mordente necessario rispetto alla storia che vuole raccontare, insabbiandosi prima con alcune sequenze mal riuscite (una su tutte la maldestra scena di sesso tra Sofia e il suo amante inglese) e poi con un finale che si concretizza in un nulla di fatto.

È sicuramente interessante la scelta di un trattare un personaggio così stratificato come quello di Marcos Timoleon (che infatti avrebbe meritato un ritratto ben più articolato e approfondito), interpretato con la solita caparbietà da parte di Dafoe. In alcuni momenti, infatti, l’attore sembra in grado di poter far convergere tutta la tensione del film sul suo volto intenso e segnato o sui toni gravi della sua voce (il film si chiude con l’ interpretazione di Dafoe di Please Don’t Let Me Be Misunderstood di Nina Simone) ma sono solo piccoli attimi di autentica intensità che, però, non riescono ad imprimere la scossa decisiva ad un film che scappa via senza lasciare alcun tipo acuto.

La valutazione del film di Sentieri Selvaggi 2 Sending Il voto dei lettori 0 ( 0 voti)



BORSE DI STUDIO per LAUREATI DAMS e Università similari per la Scuola di Cinema Sentieri selvaggi



----------------------------

--------------------------------------------------------