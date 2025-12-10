The Drama, il nuovo film di A24

The Drama è il nuovo film prodotto da A24, diretto e scritto dal regista Krisfoffer Borgli insieme ad Ari Aster e Lars Knudsen. Il cast vede come protagonisti Robert Pattinson e Zendaya, affiancati da Alana Haim, Mamoudou Athie (visto recentemente in Kind of Kindness) e Hailey Gates (Uncut Gems, Challengers, Marty Supreme). L’uscita nelle sale statunitensi è prevista per il 3 aprile 2026.



Si tratta del secondo lungometraggio che l’autore Borgli firma insieme a A24, dopo Dream Scenario nel 2023 con Nicolas Cage come attore principale. Nelle sue opere il regista pone al centro temi legati alla costruzione dell’immagine e alla ricerca dell’identità nel mondo contemporaneo. Se in Sick of Myself si è ragionato sulla vanità e sull’autodistruzione per ottenere visibilità, e in Dream Scenario sul rapporto tra individuo e riconoscimento digitale, con The Drama la riflessione è sulla relazione di coppia, quanto un partner conosce veramente l’altro.

Infatti la storia segue la coppia formata da Emma Harwood e Charlie Thompson, interpretati rispettivamente da Zendaya e Robert Pattinson. Charlie, di orgine inglese, ha conseguito un dottorato in Storia dell’Arte ed è oggi il direttore del Cambridge Art Museum, la sua compagna Emma è laureata in inglese e lavora come commessa in una libreria. A pochi giorni dal matrimonio, uno dei due scopre delle verità nascoste sull’altro che mettono in crisi il fidanzamento.



Si tratta della prima collaborazione tra i due attori, che ritornano sul grande schermo dopo il successo di Challengers per Zendaya e Die, My Love per Robert Pattinson. L’attore, in un’intervista per Première, ha ammesso di aver avuto delle difficoltà nel comprendere delle scene tanto da dover chiedere aiuto alla co-star: “Avevamo una scena insieme che mi stava facendo impazzire, stavo cercando disperatamente di capirne il significato, scrivendo pagine e pagine di analisi testuale.”

A fronte della campagna pubblicitaria messa in atto per sponsorizzare il film, basata sull’annuncio delle nozze tra i due protagonisti pubblicato sul The Boston Globe, si può intuire che la storia indagherà la percezione, la fiducia e la vulnerabilità della vita di coppia.

