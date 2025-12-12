The Family Plan 2, di Simon Cellan Jones



Proprio come nel film originale, anche in The Family Plan 2 l’incipit esplicita una connotazione puramente teorica: quasi rappresentasse il caleidoscopio non solo dei temi, ma anche – e soprattutto – delle soluzioni drammaturgiche con cui il lungometraggio arriverà a sublimarli lungo il corso della narrazione, votata ancora una volta alla sovrapposizione delle logiche della commedia familiare con i linguaggi iperbolici della action comedy. L’oscuro passato da sicario di Dan (Mark Wahlberg) è ormai stato scoperchiato, e i suoi cari hanno accolto senza remore la volontà dell’uomo di lasciarsi completamente alle spalle la sua precedente identità. Eppure le prime immagini del racconto, in cui osserviamo Jessica (Michelle Monaghan) mentre coadiuva le azioni spionistiche del marito, sembrano in apparenza contraddire quell’anelito alla normalità per cui il protagonista si è battuto così duramente, al fine di assicurare una vita relativamente ordinaria alla propria famiglia. Una contraddizione che lascia però immediatamente il posto all’elusione, tanto che i comportamenti dissimulatori della coppia non erano nient’altro che un gioco di ruolo romantico, atto a sancire la complicità assoluta tra i due, sia nel quadro “domestico”, che nei territori “extrafamiliari” – e iperbolici – dell’action. Declinati ora in uno stesso orizzonte.

Le stanze del grand hotel dove si è appena consumata, in termini ironici, l’incursione delle grammatiche da spy story nella cornice coniugale in cui si muovono Dan e Jessica, tracciano da questo punto di vista il sentiero verso cui si dirigerà l’intera narrazione di The Family Plan 2, i cui filoni terroristici (espressione del passato traumatico del protagonista) confluiscono senza soluzione di continuità nel mondo familiare (e quindi nel presente) dell’uomo e dei suoi affetti primari. Non sorprende, perciò, che il film sia ambientato durante le festività natalizie, periodo che l’ex sicario desidera trascorrere in piena simbiosi con i suoi cari in modo da rinsaldare ulteriormente i legami interpersonali. Ma la figlia universitaria si trova a Londra per motivi di studio, e al fine di riunire la famiglia, Dan decide di ricongiungersi con la primogenita nella capitale inglese, dove però cadrà vittima delle macchinazioni del fratellastro Finn (Kit Harington), ora impegnato a rilevare l’impero criminale del loro defunto padre, con l’obiettivo di cancellare metaforicamente – e fisicamente – la connessione sanguigna che lo lega al suo ultimo familiare rimasto in vita: responsabile, a suo dire, di averlo abbandonato ad un’esistenza da orfano.