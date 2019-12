The Games Awards 2019 – I premi e gli annunci per il nuovo anno

Al Microsoft Theater di Los Angeles durante la notte del 12 dicembre si sono svolti i Game Awards 2019. L’evento organizzato da Geoff Keighley è considerato come “l’oscar del videogame”, trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo, e per la prima volta anche in India, dove si sta sviluppando un mercato in forte crescita per l’industria videoludica. A suonare c’erano persino i Green Day, che intrattenevano la folla con i loro brani vecchi e nuovi.

Ebbene il premio più ambito gioco dell’anno 2019 è stato assegnato a Sekiro: Shadows Die Twice, giudicato anche come miglior gioco di avventura/azione, in concorrenza con Death Stranding, Resident Evil 2, Super Smash Bros Ultimate, Control e The Outher Worlds.

Nonostante le 9 nomination per Death Stranding, Sekiro di Hidetaka Myazaki è riuscito più di tutti ad unire i giudizi di pubblico e critica. Nel Giappone feudale viviamo un’avventura nei panni del taciturno Shinobi al servizio di un uomo dotato di poteri misteriosi. Sekiro, ormai disponibile dal 22 marzo 2019, per Ps4, Xbox One e PC, vince la sua battaglia anche grazie al gameplay, elaborato marchio di fabbrica degli sviluppatori, già autori di Bloodborne e la serie dei Dark Souls.

Death Stranding (Kojima Productions) invece si è guadagnato il premio per miglior regia, migliore colonna sonora e miglior performance attoriale per Mads Mikkelsen nei panni di Clifford Hunger.



A seguire gli altri premi:Disco Elysium (ZA/UM) si è aggiudicato la miglior narrativa, il miglior gioco indipendente e miglior gioco RPG.Per Control (Remedy), la miglior direzione artistica.Il miglior gioco mobile è Call of Duty mobile, mentre Call of Duty Modern Warfare (Infinity Ward/Activision), ha vinto il premio per il miglior audio design.Super Smash Bros Ultimate, il miglior gioco di combattimento, e Gris (Nomanda Studio/Devolver), miglior gioco d’impatto.

Fortnite (Epic Games) ottiene il premio miglior gioco in corso.

Il miglior gioco d’azione invece è Devil may cry 5.

Miglior gioco per famiglie, Luigi’s mansion 3 e miglior gioco di strategia, Fire Emblem: Three Houses.

Miglior gioco multiplayer: Apex Legend (Respawn)

Il content crator dell’anno è Michael Grzesiek – Shroud.

Dato l’imminente arrivo del 2020, oltre alle premiazioni, sono stati fatti nuovi annunci.

Microsoft ha deciso di approfittare del palco di The Game Awards per il suo colpo di scena, quindi per annunciare la nuova console Xbox serie X, con un design nuovo e ben diverso dalle aspettative.

Anche il suo nuovo Elite controller presenterà delle novità: al centro, il nuovo pulsante “Share”, che renderà la cattura di screenshot e video più semplice e immediata.

Un altro annuncio inaspettato è quello di Senua’s Saga: Hellblade II, per Xbox series X e PC.

Il seguito di Hellblade 2: Senua’s Sacrifice uscito nell’agosto 2017, che già esplorava nuove frontiere del Motion Capture. Quella tecnologia che ha permesso sempre più di accostare cinema e videogioco. Nel trailer il volto e le espressioni della protagonista Senua raggiungono un iperrealismo ancora più evidente, quasi spiazzante.

Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetta" nel banner"

Durante lo show presentavano pure il nuovo trailer di Final Fantasy VII remake, in arrivo il prossimo 3 marzo 2020. Il video dal taglio cinematografico si concentra sul protagonista Cloud Strife e su alcuni degli elementi che caratterizzeranno la storia.

C’è stato spazio anche per il trailer di Ghost of Tsushima, esclusiva Play Station realizzata da Sucker Punch, autori della serie Infamous e Sly Cooper. Durante il video, giochi di luce e di colori caratterizzano l’ambientazione nel Giappone del XIII secolo. Inoltre ci vengono mostrate alcune delle meccaniche di Game Play che svelano delle componenti stealth e delle passeggiate in sella a quello che sarà il nostro destriero.

Tra gli annunci di TGA c’è stato anche Godfall, una nuova IP sviluppata da Counterplay Games, in uscita prevista a fine 2020 su PC e in esclusiva Ps5. Godfall è quindi il primo titolo annunciato per Ps5.

Ori and the will of the wisp è uno dei giochi più attesi, per chi possiede PC o Xbox. Durante The Game Awards quindi è stato proiettato anche il trailer del sequel del primo Ori and the Blind Forest.

Nintendo e Grasshopper Manufacture invece hanno pubblicato il trailer di No more Heroes 3, la prossima avventura di Travis Touchdown che questa volta ha il compito di difendere la città di Santa Destroy da una nuova minaccia.