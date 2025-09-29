The Mandalorian & Grogu. Pubblicato il primo trailer

Dopo due anni dalla terza e ultima stagione di The Mandalorian, sta per arrivare il film The Mandalorian and Grogu, che continuerà la storia del personaggio. Lo scorso lunedì Disney ha rilasciato il nuovo trailer e la data di uscita: 22 maggio 2026 negli Stati Uniti, 20 maggio in Italia.

Dopo tre stagioni della serie principale e tre spin-off (Ahsoka, The Book of Boba Fett, Skeleton Crew) il film sarà il primo prodotto della saga a uscire nelle sale cinematografiche, e sembra che riprenderà la trama dei progetti per la quarta stagione mai realizzata. A scrivere e dirigere il film sarà Jon Favreau, già showrunner della serie nonché autore di numerosi blockbuster di successo, dagli inizi dell’MCU con Iron Man all’ultimo live action Il re leone, fino ai progetti nel mondo di Star Wars degli ultimi anni.



Non si sa molto della trama, e il trailer si concentra più sull’azione che sui dialoghi, ma l’avventura seguirà il protagonista, come sempre interpretato da Pedro Pascal, in una missione per proteggere Grogu, alias Baby Yoda, contro i rimasugli dell’impero recentemente caduto. Gli altri membri confermati del cast includono Sigourney Weaver, Jonny Coyne e Jeremy Allen White nel ruolo (al doppiaggio) del villain Rotta the Hutt, figlio di Jabba. A firmare la colonna sonora torna Ludwig Göransson, che aveva già musicato le prime due stagioni di The Mandalorian.



Probabilmente l’uscita del nuovo film farà da banco di prova per la saga e per il franchise di Star Wars in generale, dopo che l’ultima stagione della serie aveva ricevuto un’accoglienza da parte dei fan per certi versi deludente, come anche parte delle serie su Disney+ ambientate nell’universo di George Lucas. Per la macchina industriale di Disney è sempre fondamentale rinnovare l’hype per le sue proprietà intellettuali, e Favreau (che raramente ha deluso al botteghino) è incaricato di riportare la formula Star Wars al cinema, dove l’ultima uscita risale al 2019 per L’ascesa di Skywalker.

E infatti The Mandalorian and Grogu è solo il primo di una nuova serie di titoli targati Star Wars previsti per le sale, tra cui Star Wars: Starfighter di Shawn Levy e Dawn of the Jedi di James Mangold, ambientato prima di tutti gli altri capitoli della saga. Il futuro cinematografico della saga e in particolare del Mandaloriano si decide dal 22 maggio 2026.