La folla di malati in sala d’attesa che aspettano una visita. Il rumore dei macchinari. La frenesia, le corse contro il tempo per salvare una vita. La claustrofobia di un reparto che non fa sconti a nessuno, nemmeno a chi ci lavora. Non c’è tempo, non c’è pausa. C’è solo un’emergenza dopo l’altra, un paziente dopo l’altro, una crisi dopo l’altra. Questa è la cruda verità del pronto soccorso. Una realtà che non ha bisogno di essere addolcita, ma che in The Pitt, il nuovo drama medical targato HBO, viene mostrata con verità e onestà in tutta la sua forza. Le menti dietro la serie sono John Wells e R. Scott Gemmill, entrambi già produttori di ER – Medici in prima linea. Non è un caso se il protagonista di The Pitt, il dottor Michael ‘Robby’ Robinavitch sia interpretato da Noah Wyle, ovvero il dottor John Carter del cult NBC. La serie si presenta, quindi, come un erede spirituale del medical creato dal compianto Michael Crichton, una sorta di sequel apocrifo che punta, però, a tagliare qualunque elemento che possa edulcorare l’esperienza ospedaliera, mettendone a nudo criticità, tensioni, anche brutalità.



Laboratorio di SUONO PRESA DIRETTA, a Roma dal 16 marzo





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il primo episodio si apre su una Pittsburgh ancora addormentata. Sono le 7:00 di mattina, il sole è sorto da poco e la camera a mano segue Robby camminare per la città. Nelle orecchie ha a tutto volume Baby dei Robert Bradley’s Blackwater Surprise e il pubblico ascolta la canzone con lui. Eppure, l’idillio si interrompe non appena arriva al pronto soccorso. La calma che lo circondava lascia il posto al caos che caratterizza il triage di uno dei reparti più difficili di un complesso ospedaliero. Si viene così catapultati in un contesto in cui si passa da un estremo all’altro, da un medico all’altro, da un paziente all’altro, senza sosta alcuna. Tutto ciò è raccontato dal format stesso. Ogni puntata, quindici in totale, mostra un’ora del turno diurno di un gruppo di medici e infermieri che lavorano al Pittsburgh Trauma Medical Center. Similmente a quanto già fatto da 24, la stagione si sviluppa e risolve in un’unica, intensissima giornata, colma di imprevisti, false speranze, ma anche qualche sospiro di sollievo.



Corso DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA, dal 24 febbraio, online





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Corso Laboratorio di Ripresa Video e Fotografia, dall’11 marzo





----------------------------

--------------------------------------------------------

Già dal titolo, The Pitt rivela il cuore tematico della serie. Si tratta infatti del nomignolo che negli Stati Uniti i medici danno informalmente al pronto soccorso, ma allo stesso tempo è sia un omaggio a Pittsburgh, luogo in cui è ambientato il drama, sia ricalca il modo in cui viene chiamata l’università della città della Pennsylvania. Esattamente come il Grey’s Sloan in Grey’s Anatomy, anche il Pittsburgh Trauma Medical Center è un policlinico universitario. Ed esattamente come nel medical di Shonda Rhymes, quindi, anche in The Pitt tra i protagonisti sono presenti degli specializzandi e degli studenti. Per alcuni, come Heather Collins, Frank Langdon, Cassie McKay e Samira Mohan si tratta semplicemente dell’ennesimo giorno di formazione che li porterà, un giorno, a diventare medici. Per Trinity Santos, Dennis Whitaker e Melissa King, invece, la serie si apre con tutto il peso, le aspettative e l’emozione della novità del primo turno in pronto soccorso. Insieme a loro, la giovanissima Victoria Javadi, studentessa di medicina al terzo anno.