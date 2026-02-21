The Pitt – Stagione 1, di R. Scott Gemmill
Cruda, pregna di realismo, si rivela una delle serie del 2025, rilanciando un genere come quello medical e raccontando l’ospedale con onestà per descrivere il mondo esterno. Sky
La folla di malati in sala d’attesa che aspettano una visita. Il rumore dei macchinari. La frenesia, le corse contro il tempo per salvare una vita. La claustrofobia di un reparto che non fa sconti a nessuno, nemmeno a chi ci lavora. Non c’è tempo, non c’è pausa. C’è solo un’emergenza dopo l’altra, un paziente dopo l’altro, una crisi dopo l’altra. Questa è la cruda verità del pronto soccorso. Una realtà che non ha bisogno di essere addolcita, ma che in The Pitt, il nuovo drama medical targato HBO, viene mostrata con verità e onestà in tutta la sua forza. Le menti dietro la serie sono John Wells e R. Scott Gemmill, entrambi già produttori di ER – Medici in prima linea. Non è un caso se il protagonista di The Pitt, il dottor Michael ‘Robby’ Robinavitch sia interpretato da Noah Wyle, ovvero il dottor John Carter del cult NBC. La serie si presenta, quindi, come un erede spirituale del medical creato dal compianto Michael Crichton, una sorta di sequel apocrifo che punta, però, a tagliare qualunque elemento che possa edulcorare l’esperienza ospedaliera, mettendone a nudo criticità, tensioni, anche brutalità.
Il primo episodio si apre su una Pittsburgh ancora addormentata. Sono le 7:00 di mattina, il sole è sorto da poco e la camera a mano segue Robby camminare per la città. Nelle orecchie ha a tutto volume Baby dei Robert Bradley’s Blackwater Surprise e il pubblico ascolta la canzone con lui. Eppure, l’idillio si interrompe non appena arriva al pronto soccorso. La calma che lo circondava lascia il posto al caos che caratterizza il triage di uno dei reparti più difficili di un complesso ospedaliero. Si viene così catapultati in un contesto in cui si passa da un estremo all’altro, da un medico all’altro, da un paziente all’altro, senza sosta alcuna. Tutto ciò è raccontato dal format stesso. Ogni puntata, quindici in totale, mostra un’ora del turno diurno di un gruppo di medici e infermieri che lavorano al Pittsburgh Trauma Medical Center. Similmente a quanto già fatto da 24, la stagione si sviluppa e risolve in un’unica, intensissima giornata, colma di imprevisti, false speranze, ma anche qualche sospiro di sollievo.
Già dal titolo, The Pitt rivela il cuore tematico della serie. Si tratta infatti del nomignolo che negli Stati Uniti i medici danno informalmente al pronto soccorso, ma allo stesso tempo è sia un omaggio a Pittsburgh, luogo in cui è ambientato il drama, sia ricalca il modo in cui viene chiamata l’università della città della Pennsylvania. Esattamente come il Grey’s Sloan in Grey’s Anatomy, anche il Pittsburgh Trauma Medical Center è un policlinico universitario. Ed esattamente come nel medical di Shonda Rhymes, quindi, anche in The Pitt tra i protagonisti sono presenti degli specializzandi e degli studenti. Per alcuni, come Heather Collins, Frank Langdon, Cassie McKay e Samira Mohan si tratta semplicemente dell’ennesimo giorno di formazione che li porterà, un giorno, a diventare medici. Per Trinity Santos, Dennis Whitaker e Melissa King, invece, la serie si apre con tutto il peso, le aspettative e l’emozione della novità del primo turno in pronto soccorso. Insieme a loro, la giovanissima Victoria Javadi, studentessa di medicina al terzo anno.
Non è la prima volta che una serie Tv racconta l’ospedale dal punto di vista degli specializzandi. Grey’s Anatomy, Scrubs, The Resident sono solo alcuni esempi. Eppure, è la prima volta che nessun elemento ospedaliero viene addolcito, romanzato, reso quasi piacevole. Al contrario, per quanto l’equipe medica venga presentata come una sorta di famiglia al cui centro vi è Robby, alla fine del turno si è solo che felici di poter lasciare un luogo legato comunque a traumi e sofferenza.
Un posto bianco. Perché sì, in The Pitt prevale il bianco. Non c’è spazio per altri colori, perché non c’è spazio per il relax, per l’assestamento. Sin dalle prime puntate lo spettatore scopre che perfino un medico come Robby, all’apparenza deciso e risoluto, nasconde enormi fragilità. Allo stesso tempo, risulta quasi impossibile per lui lasciarsi andare alle proprie emozioni e affrontarle. Non solo per orgoglio. Certo, c’è anche quello, ma c’è anche l’assenza di tempo. Tra una vita e i propri sentimenti, non si può che scegliere la prima, un qualcosa di insostenibile a lungo termine. E così quando l’inevitabile crollo arriva, arriva altro bianco. E tanto silenzio. In The Pitt non c’è spazio per canzoni come How to Save a Life dei The Fray o Winter di Joshua Radin. Gli unici suoni che accompagnano il pubblico per tutti gli episodi sono i bip delle macchine, i cigolii delle ruote delle sedie a rotelle e dei letti, le sirene delle ambulanze, le urla strazianti dei pazienti e dei loro famigliari.
Il realismo di The Pitt non si ferma solo alla rappresentazione dell’ambiente ospedaliero. Al contrario, quest’ultimo è l’occasione per parlare di molto altro. Dal razzismo alle sparatorie di massa negli Stati Uniti, dall’aborto ai tagli alla sanità, dagli abusi in famiglia all’importanza di avere a cuore la propria comunità, l’ospedale diventa riflesso politico e sociale del mondo esterno. Un mondo a cui tornare una volta finito il turno, per poterne riassaporare i colori.
Titolo originale: id.
Creata da: R. Scott Gemmill
Regia: John Wells, Amanda Marsalis, Damian Marcano, John Cameron, Silver Tree, Quyen Tran
Interpreti: Noah Wyle, Tracy Ifeachor, Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez
Distribuzione: Sky
Durata: (stagione 1) 15 episodi da circa 45′
Origine: USA, 2025