Produci e distribuisci il tuo cortometraggio! Un corso online dal 3 a 6 giugno





Molto raramente capita di trovarsi di fronte ad un film bizzarro come The Shipwrecked Triptych, di Deniz Eroğlu, in concorso al 15° Sicilia Queer filmfest. Il lungometraggio reinterpreta la figura del naufrago, discostandosi dalla sua definizione letterale, ma raccontando tre diverse storie in cui i protagonisti si trovano alla deriva rispetto al mondo in cui vivono, incapaci di accettare la loro nuova condizione e quindi alla (fallimentare) ricerca di un suo miglioramento. Il naufragio quindi non è causato da una mare in tempesta, ma da fattori profondamente umani: c’è chi si sente intrappolato dalla burocrazia, chi non si riconosce più nei mutamenti del proprio paese e chi non si ritrova nelle regole della società in cui si muove.



SPECIALIZZAZIONI: la Biennale Professionale della Scuola Sentieri selvaggi



-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il primo episodio, Ammutinamento, mostra degli infermieri che festeggiano il Capodanno in una casa di riposo mentre una delle pazienti fugge dal loro controllo. Imbarco racconta invece di un presunto assistente sociale che fa visita ad una famiglia congolese con l’idea di piazzarsi a casa loro. L’ultimo, Deriva, mette in scena un uomo errante nella campagna medievale che viene accolto da una famiglia iper religiosa, ma che nella notte viola l’ospitalità ricevuta.

Le storie che compongono The Shipwrecked Triptych sono accomunate, oltre che dal senso di sofferenza provato dal naufrago di turno, da un’ironia esistenziale degna del miglior Roy Andersson (Canzoni del secondo piano o Un piccione seduto su un ramo riflette sull’esistenza). Per il resto invece si tratta quasi di tre film totalmente diversi montati consecutivamente. Ciascuno infatti è girato con uno stile che sembra provenire da epoche differenti, come se il regista stesso fosse a sua volta un vagabondo all’interno della storia del cinema alla ricerca del proprio linguaggio. Ammutinamento assume quindi dei toni fassbinderiani, Imbarco sembra provenire direttamente dal Dogma 95 (è apparentemente fotografato con un handycam digitale), mentre Deriva è a tutti gli effetti girato come un film muto degli anni 20.

Tutti e tre gli episodi si pongono in contrapposizione con il cinema contemporaneo in cui tutto è sempre esplicito e palese, senza che si lasci allo spettatore una possibilità di entrare autonomamente nel film, di sforzarsi per comprenderne le logiche. Nulla è mai urlato, non c’è un momento di accelerazioni improvvise o cambiamenti particolari di tono. Anzi, The Shipwrecked Triptych si poggia in ogni sua parte su un’atmosfera di tensione latente che però non esplode mai, di fatto non sciogliendosi (Deniz Eroğlu ha in tal senso un grosso debito con il cinema di Michael Haneke). Significativo è il secondo episodio, Imbarco, il migliore dei tre, in cui un estraneo si insinua in casa di una famiglia e non ne vuole uscire, restando il più a lungo possibile, irritante e fastidioso. È come se l’inizio di Funny Games quando la violenza non è ancora esplosa, non finisse mai, tenendo quindi lo spettatore sulla punta della poltrona per tutta la durata del capitolo, mentalmente schiavo di quello che sta vedendo. The Shipwrecked Triptych è un’opera molto coinvolgente, che, nonostante le sue stranezze, cattura e non lascia più andare via, in cui perdersi è meraviglioso e sulla distanza soddisfacente. Un’opera a cui pensare e ripensare.



CANNES 2025: tutte le corrispondenze dagli inviati di Sentieri selvaggi









UNICINEMA scarica la Guida completa della Quadriennale di Sentieri Selvaggi