The Social Network: in arrivo il sequel di Aaron Sorkin

Sono passati ormai 15 anni da The Social Network, uno dei film più influenti degli ultimi 20 anni. Il lungometraggio diretto da David Fincher raccontava la storia di un giovane universitario che, per vendicarsi della ragazza che lo ha appena lasciato, crea una piattaforma in cui gli studenti del college possono valutare le foto delle proprie compagne. Quel progetto all’insegna della misoginia e della violazione della privacy sarebbe poi diventato Facebook e avrebbe reso il suo fondatore, Mark Zuckerberg, il più giovane miliardario del mondo. La sceneggiatura di Aaron Sorkin raccontava come dietro a questa storia c’era il classico intreccio di intrighi e tradimenti, quasi dalle parti de Il petroliere, lontano dagli entusiasmi del quasi coevo Steve Jobs (ironia della sorte, il copione era anche in quel caso firmato da Sorkin). Dal 2010 lo sceneggiatore ha avviato anche una carriera da regista, con Molly’s Game, Il processo ai Chicago 7 e A proposito dei Ricardo, e ha adesso in programma di dare un sequel a The Social Network, scrivendone lo script e dirigendolo poi in prima persona.



Al momento il progetto è in pre-produzione come The Social Network – Part II, ma appare evidente come l’idea non è quella di recuperare l’intreccio del primo capitolo. Anzi, l’attenzione in questo caso dovrebbe concentrarsi sugli eventi legati al 6 gennaio 2021, quando l’allora presidente uscente (e nel frattempo “rientrato”) Donald Trump istigava i propri sostenitori a ribellarsi al risultato delle ultime elezioni, disconoscendone pubblicamente il risultato, che lo avrebbe costretto a lasciare (momentaneamente) la Casa Bianca in favore di Joe Biden. Da lì i fatti che tutti conoscono, con l’assedio al Campidoglio da parte dei sostenitori del MAGA durante la seduta del Congresso.



“Per me è colpa di Facebook” ha notato in diverse occasioni lo stesso Sorkin, dando in qualche modo un’indicazione sul tenore quindi di un ipotetico (adesso praticamente reale) sequel al film del 2010. Non si sa ancora molto su The Social Network – Part II, al momento non è neanche chiaro se qualcuno degli attori protagonisti del precedente capitolo torneranno nei panni dei loro personaggi – è facile prevedere che, se il lungometraggio si concentrerà sugli anni più recenti di Facebook, Jesse Eisenberg interpreterà ancora Mark Zuckerberg, mentre gli altri personaggi legati al “giorno 0” del social non dovrebbero avere una parte nella nuova vicenda.

Ciò che incuriosisce è come per il cinema d’autore (seppur sempre all’interno di un ambito “pop”) sembrano replicarsi le dinamiche che sono già consolidate per le grandi proprietà intellettuali mainstream. Quello di The Social Network non è infatti il primo sequel di un film d’autore che si attende nei prossimi anni, con proprio David Fincher che girerà il secondo capitolo di una saga su Cliff Booth dopo C’era una volta a… Hollywood. La domanda che ne deriva risulta spontanea: si tratta di una scelta legata ad uno scarso coraggio da parte delle major che non puntano più su storie originali oppure sono gli stessi cineasti ad essere ispirati più dal cinema stesso che dalla realtà circostante?



