Si va avanti e indietro nel tempo in The souffleur, tra una Vienna che c’era, quella delle immagini di repertorio che raccontano la capitale austriaca nel secolo scorso, e una Vienna che non c’è più, quella messa in scena da Gastón Solnicki. Da un lato allora un passato di ottimismo in cui si costruiva; dall’altro un presente cupo, in cui al contrario si demolisce. A guidare lo spettatore all’interno di questo tempo che scorre a rilento è Lucius, interpretato da Willem Dafoe, alle prese con un cambiamento che segnerà profondamente il suo futuro.

Da 35 anni infatti lavora all’Intercontinental, storico hotel viennese di lusso, di cui è il direttore. Lì ha vissuto gran parte della sua vita. Mentre accanto a lui tutto cambiava, lui ha messo le proprie radici: il personale è diventato la sua famiglia, ed ha fatto da famiglia anche a sua figlia, che di fatto all’Intercontinental ci è nata e che adesso assiste il padre nel suo lavoro. All’improvviso però l’hotel viene ceduto ad un ricco imprenditore argentino, che ha deciso di demolirlo. Lucius vive allora gli ultimi mesi attendendo la fine di quello che è stato il suo mondo, provando pigramente a salvare l’edificio come patrimonio storico, in una realtà però che non dà più peso a tutto ciò.



The souffleur è allora il racconto dell’inesorabile attesa che tutto finisca. In un hotel praticamente vuoto, che conserva l’imponenza dei giorni migliori, Lucius vive la sua quotidianità rassegnato, quasi privo di trasporto. È un film sulla noia, in cui tutto ciò che viene narrato dai personaggi è ormai mera aneddotica, roba da annali ma irreplicabile nel presente. “L’ultima persona famosa che si è servita da noi è stata Billy Wilder” racconta un sarto ad un certo punto. Purtroppo la pellicola gira a vuoto, con un Willem Dafoe che sembra a sua volta annoiato, stanco, al di sotto dei suoi soliti alti standard. E di conseguenza per lo spettatore il film, nonostante solo 78 minuti di durata, rischia di pesare come un macigno, diventando quasi metacinematograficamente semplicemente l’attesa della sua stessa fine. Ci sono poi un paio di inquadrature di un souffle in cottura (che d’altronde rimandano direttamente al titolo) che suggeriscono un’interpretazione simbolica in un’opera che però resta sempre in superficie, senza mai invitare il pubblico ad entrare davvero nella vicenda mostrata. Allora, cosa sia The souffleur, non è dato saperlo.

La valutazione del film di Sentieri Selvaggi 2 Sending Il voto dei lettori 0 ( 0 voti)



