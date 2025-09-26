The Studio, di Seth Rogen e Evan Goldberg
Tra cinefili inadeguati, produttori spietati e star capricciose, racconta il cinema come non l’abbiamo mai visto. Realismo e satira vanno a braccetto. Anche Kenneth Anger l’avrebbe amata. Apple TV+
Si è detto e scritto molto su The Studio, la “creatura” seriale dell’anno, vincitrice di ben 13 Emmy Awards, ideata e diretta dai due geniacci del cinema satirico made in USA, Seth Rogen ed Evan Goldberg. Artefici, tra le altre cose, di quell’esilarante e assurdo caso politico generato dall’uscita di The Interview, attentato d’imbecillità alla vita del presidente della Corea del Nord Kim Jong-un.
Se in quel caso Rogen e Goldberg riflettevano con piglio satirico/demenziale sui meccanismi della televisione e del giornalismo moderno – Dave Skylark (James Franco) resta tutt’oggi un personaggio iconico, a metà strada, seppur inconsapevolmente, tra la linguistica degli anchorman americani e il taglio televisivo della miglior Barbara D’Urso che fu – con The Studio i due giungono alla realtà cui appartengono da sempre: il cinema, qui frenetico e stellare. Ne fotografano luci, assurdità, orpelli, scorrettezze e oscurità, appassionando cinefili e semplici curiosi. Eppure non è la loro prima volta. Il dito nella piaga lo avevano già messo in precedenza. Ci ricordiamo di Facciamola finita?
Dei Continental Studios sappiamo tutto e niente. Lo stesso vale per il neo-nominato capo Matt Remick (Seth Rogen). Quanti produttori come lui abbiamo conosciuto in questi anni, tra stampa di settore e meta-cinema? E quanti simili al folle e famelico (di denaro e sesso) Griffin Mill, interpretato da Bryan Cranston? La risposta è paradossale: moltissimi e al tempo stesso nessuno. Non esiste infatti figura più fantasmatica, ambigua, talvolta perfino spionistica, o al contrario tediosa, del produttore all’interno del racconto cinema, inteso tanto come industria, quanto come fabbrica di sogni e incubi che accompagnano le nostre vite.
Quanti pezzi di settore leggiamo sulle acquisizioni di piattaforme e majors senza comprenderne le effettive conseguenze e cause? E ancora: quanti su sequel, reboot, remake e grandi titoli messi in cantiere, in attesa costante di regista e cast? Ne siamo bombardati. Ci incuriosiscono, eppure li percepiamo sempre come estranei. Simili agli affaire della politica, onnipresenti nei quotidiani e nei telegiornali, eppure differenti. Rogen e Goldberg, con The Studio, si dimenticano fin da subito della porta sul retro e ci conducono con audacia, lucidità, spietatezza e inevitabile comicità fino all’ingresso principale di uno dei più celebri studios di Los Angeles. Fittizio, è vero, ma chiave di un realismo profondo che, per quanto surreale e goffo, dialoga incessantemente con la scrittura e le riflessioni della serie, e così con la realtà cinematografica dei giorni nostri.
Per questo lo sguardo che ci è concesso non è mai estraneo, parziale o intimidito, ma piuttosto un’osservazione a 360°, che ci rende protagonisti effettivi dell’ambiente cinema. Dal politically correct, alle questioni di inclusione e di genere, fino alle quote rosa, ai progetti irrealizzabili, ai tabù da non violare, ai vizietti delle star e dei pezzi grossi hollywoodiani. Fino al complesso rapporto tra autori (o “artisti”) e produttori o manager relegati all’off screen. Ancora il cinismo, le simpatie e le antipatie, le scaramucce, le liti e, in qualche caso, perfino le lacrime. Esilarante, in tal senso, il cameo di Martin Scorsese. E, sebbene manchi la crudeltà divertita e lucidissima di Kenneth Anger nel fotografare il tutto, Rogen e Goldberg dimostrano di sapere il fatto loro, a partire dall’inedita riflessione sull’inadeguatezza del cinefilo nella società moderna.
Infatti, in un mondo che classifica per ordine d’importanza (e di presunta serietà, ma su quale base?) ogni mestiere, interesse e hobby, il cinema vive tutt’ora e sfortunatamente di una considerazione buffa. Di una leggerezza che non gli rende onore e lo affossa, riducendolo a qualcosa di semplice e superfluo. Lo urla con forza il sesto episodio di The Studio, tra i più divertenti e al tempo stesso drammatici dell’intera stagione, indagando l’inadeguatezza profonda del cinefilo nei contesti sociali: costretto a celare la propria identità o a fuggire, sottovalutato e screditato da chi lo circonda. E da colui che spesso e volentieri è totalmente estraneo all’arte, dunque alla vita.
Ecco perché è bene, se non addirittura necessario, ricordarlo – e per questo ringraziamo Seth Rogen ed Evan Goldberg –: il cinema salva la vita, perfino in termini di scoregge, diarrea zombie e così via. Chiunque può illudersi del contrario, eppure è così. The Studio lo dimostra, richiamando nostalgicamente il lascito di grandi maestri come Billy Wilder, Blake Edwards, Morgan Neville, Roger Corman e moltissimi altri. Vivono ancora e dialogano con noi e le nostre emozioni. So long, Matt Remick!
