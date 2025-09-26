Si è detto e scritto molto su The Studio, la “creatura” seriale dell’anno, vincitrice di ben 13 Emmy Awards, ideata e diretta dai due geniacci del cinema satirico made in USA, Seth Rogen ed Evan Goldberg. Artefici, tra le altre cose, di quell’esilarante e assurdo caso politico generato dall’uscita di The Interview, attentato d’imbecillità alla vita del presidente della Corea del Nord Kim Jong-un.

Se in quel caso Rogen e Goldberg riflettevano con piglio satirico/demenziale sui meccanismi della televisione e del giornalismo moderno – Dave Skylark (James Franco) resta tutt’oggi un personaggio iconico, a metà strada, seppur inconsapevolmente, tra la linguistica degli anchorman americani e il taglio televisivo della miglior Barbara D’Urso che fu – con The Studio i due giungono alla realtà cui appartengono da sempre: il cinema, qui frenetico e stellare. Ne fotografano luci, assurdità, orpelli, scorrettezze e oscurità, appassionando cinefili e semplici curiosi. Eppure non è la loro prima volta. Il dito nella piaga lo avevano già messo in precedenza. Ci ricordiamo di Facciamola finita?



Dei Continental Studios sappiamo tutto e niente. Lo stesso vale per il neo-nominato capo Matt Remick (Seth Rogen). Quanti produttori come lui abbiamo conosciuto in questi anni, tra stampa di settore e meta-cinema? E quanti simili al folle e famelico (di denaro e sesso) Griffin Mill, interpretato da Bryan Cranston? La risposta è paradossale: moltissimi e al tempo stesso nessuno. Non esiste infatti figura più fantasmatica, ambigua, talvolta perfino spionistica, o al contrario tediosa, del produttore all’interno del racconto cinema, inteso tanto come industria, quanto come fabbrica di sogni e incubi che accompagnano le nostre vite.



Quanti pezzi di settore leggiamo sulle acquisizioni di piattaforme e majors senza comprenderne le effettive conseguenze e cause? E ancora: quanti su sequel, reboot, remake e grandi titoli messi in cantiere, in attesa costante di regista e cast? Ne siamo bombardati. Ci incuriosiscono, eppure li percepiamo sempre come estranei. Simili agli affaire della politica, onnipresenti nei quotidiani e nei telegiornali, eppure differenti. Rogen e Goldberg, con The Studio, si dimenticano fin da subito della porta sul retro e ci conducono con audacia, lucidità, spietatezza e inevitabile comicità fino all’ingresso principale di uno dei più celebri studios di Los Angeles. Fittizio, è vero, ma chiave di un realismo profondo che, per quanto surreale e goffo, dialoga incessantemente con la scrittura e le riflessioni della serie, e così con la realtà cinematografica dei giorni nostri.

Per questo lo sguardo che ci è concesso non è mai estraneo, parziale o intimidito, ma piuttosto un’osservazione a 360°, che ci rende protagonisti effettivi dell’ambiente cinema. Dal politically correct, alle questioni di inclusione e di genere, fino alle quote rosa, ai progetti irrealizzabili, ai tabù da non violare, ai vizietti delle star e dei pezzi grossi hollywoodiani. Fino al complesso rapporto tra autori (o “artisti”) e produttori o manager relegati all’off screen. Ancora il cinismo, le simpatie e le antipatie, le scaramucce, le liti e, in qualche caso, perfino le lacrime. Esilarante, in tal senso, il cameo di Martin Scorsese. E, sebbene manchi la crudeltà divertita e lucidissima di Kenneth Anger nel fotografare il tutto, Rogen e Goldberg dimostrano di sapere il fatto loro, a partire dall’inedita riflessione sull’inadeguatezza del cinefilo nella società moderna.