“E così perché alla fine è andato a fare ricerca in Canada? Anche noi, qui, in Turchia, possiamo vantare grandi esponenti della nostra letteratura“, chiede il responsabile dei corsi universitari ad Alì, che ha appena concluso da docente, in quella facoltà, un corso di traduzione. La domanda è velenosa, vorrebbe essere l’esca per portare Alì, nato e cresciuto in Turchia e scappato in Canada a lavorare appena è stato possibile, ad ammettere che forse del destino della sua patria non gliene è mai interessato davvero. L’uomo però non ha dubbi: racconta al suo capo la sua infanzia di bambino e poi ragazzo fragile, escluso, bullizzato, rievoca l’atteggiamento autoritario di suo padre e poi ammette senza termini che quell’uomo, violento, dispotico, una volta colpì sua madre talmente forte da renderla quasi paralizzata. Ecco, forse è soprattutto per questo, per allontanarsi da quel gesto e da suo padre, che il protagonista di The Things You Kill è scappato.

Solo che, evidentemente, non è mai scappato davvero. Suo padre Hamid sarà, anzi, il protagonista occulto del film di Alireza Khatami. Alì sospetterà di lui quando riceverà la notizia che la madre è stata ritrovata misteriosamente morta in casa ed il padre diventerà l’ovvio bersaglio di una personale vendetta, in cui Alì coinvolgerà anche Reza, un mite giardiniere che lo accompagnerà a riaddrizzare dei torti vecchi di anni ma lo lascerà solo quando ci saranno da fare i conti con i sensi di colpa e le conseguenze del suo gesto.



The Things You Kill sembra soprattutto un film sui fantasmi nascosti tra le radici della propria cultura, sulla necessità (ancora) di uccidere i propri padri per trovare la propria voce o quantomeno di ridefinire il concetto stesso di paternità, per renderlo adatto ad un mondo che forse non è fatto per accogliere nuovi nati.



Ma si può andare oltre: forse il film di Khatami è soprattutto una riflessione su una virilità che, da fondamento culturale, finisce per essere sempre più messa in parentesi. E allora tanto vale interrogarsi sulla sua necessità oggi, capire cosa farsene di quell’idea di uomo forte e autoritario centrale (anche) nel Medio Oriente, ragionare sui suoi caratteri e su quanto, paradossalmente, proprio quest’elemento così oscuro rappresenti il legame più forte che lega Alì alla sua terra.

Ecco The Things You Kill non si accontenta di risposte semplici in questo senso. Khatami costruisce piuttosto una sorta di noir morale tra Kafka e Dürrenmatt dal passo disperato, che segue un protagonista che si affanna a cercare una giustificazione al suo agire, sballottato tra le varie “versioni” del padre che emergono dai racconti di coloro che lo che conoscevano bene, e ogni volta sempre più gelato nell’accogliere una rivelazione che smentisce la sua idea sul genitore. Come se la vera identità del padre fosse ormai inafferrabile, nascosta sotto strati su strati di un’identità culturale fuori dal tempo.