Diversi ragazzi, ciascuno rappresentante una categoria sociale da teen drama netflixiano – ci sono il secchione, il belloccio, la ribelle, ecc. -, discutono durante un talk televisivo delle tematiche principali della contemporaneità, come la globalizzazione, la tecnologia o il riaccendersi delle dispute tra oriente e occidente. Così inizia The Trio Hall, in concorso al 15° Sicilia Queer filmfest, diretto da Su Hui-yu. Segue un intermezzo musicale con un brano dei fantomatici Modern Cinema Master. E poi parodie di Marina Abramovic, Dan Flavin e John Cage. C’è la televendita di una tv-fucile e c’è un cortometraggio drammatico-romantico scritto con l’intelligenza artificiale. Poi un concorso di bellezza in cui ciascuno dei concorrenti è una versione top-model di dittatori del ‘900. E di nuovo altri sketch, altri videoclip musicali e altri cortometraggi scritti dall’IA.



The Trio Hall è la riproposizione grottesca di un varietà televisivo taiwanese, un vortice che travolge lo spettatore e lo stordisce per tutti gli 85 minuti di durata del film. Per un pubblico con poca dimestichezza rispetto alle versioni originali degli show qui parodiati, non è pensabile cogliere l’intento satirico del lungometraggio. Tutti i format proposti corrono inoltre alla velocità della luce, senza che sia davvero possibile seguire tutto ciò che viene detto e tutto ciò che viene mostrato. Si è di fronte ad uno spettacolo kitsch, iper colorato e pieno di musica, con un montaggio forsennato, in cui tutti gli attori che si muovono sullo schermo compiono azioni apparentemente prive di senso, ridendo e gridando a squarciagola.

È come trovarsi di fronte a spezzoni de La corrida, Mai dire gol, Miss Italia, Top of the Pops, Ciao Darwin e La vita in diretta, tutti montati di seguito in una loro versione sotto acidi. The Trio Hall allora è come una giostra che non finisce mai: all’inizio ne si è colpiti, affascinati, divertiti per la sua stravaganza e per quanto di surreale avviene al suo interno; ma se non ci si ferma in tempo è forte il rischio di stordimento, avendo dato per perso qualsiasi punto di riferimento che permetta di mantenere un minimo di stabilità. Le risate dei primi minuti, causate in parte anche dalla sensazione di stare vedendo qualcosa di assolutamente irreplicabile, vengono sostituite dall’incapacità di reggere per quasi un’ora e mezza un lungometraggio che non dà punti di appiglio. Subentra poi anche la noia per un film che lascia la sensazione di fondarsi quasi totalmente su un’estetica alla ricerca dell’eccesso, ma al suo interno vuoto. Non è davvero mai comprensibile quali siano le categorie umane parodiate, quali i temi messi sul banco, non ci sono personaggi e ovviamente non c’è neanche lontanamente traccia di qualsivoglia narrazione. The Trio Hall parte come un trip lisergico, ma diventa un incubo senza uscita, un’esperienza più che un film davvero definibile tale.



