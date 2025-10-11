Tra spettacolo e gaming: l’Arabia Saudita guarda in Occidente



CONFITEOR, di Bonifacio Angius. Dal 16 ottobre in sala





----------------------------

--------------------------------------------------------

Tra le infinite forme di spettacolo – esito di un costume che nasce tra fiere e cabaret per superarli e diffondersi in ogni anfratto del quotidiano – due simboli della cultura americana perdono un po’ del loro “vigore a stelle e strisce” per spostarsi in Arabia Saudita.

Non era mai successo in maniera così massiccia che il mondo della stand-up comedy e del wrestling si spostassero oltre oceano; almeno fino allo scorso 26 settembre, data di inizio del Riyhad Comedy Festival, che ospita pezzi grossi come Aziz Ansari, Hannibal Buress, Bill Burr, Jimmy Carr, Dave Chappelle, Pete Davidson, Maz Jobrani, Sam Morril, Mark Normand, Nimesh Patel e Tom Segura.



LA SCUOLA DI DOCUMENTARIO di SENTIERI SELVAGGI





----------------------------

--------------------------------------------------------

L’arte della sfacciata libertà di parola in scena nel teatro tra i più conservatori e severamente censori al mondo, quello Saudita. E a un primo sguardo curioso e ottimista sembrerebbe una nuova sfida, il primo dei nuovi orizzonti per gli show occidentali. Non fosse altro che la stand-up, per sua stessa natura, è retorica sfrontata, inevitabilmente sgarbata, senza filtri o quarte pareti a separare la crudezza del comedian dal suo pubblico.



DOCUSFERA #5, Le forme del Documentario italiano – ottobre/novembre 2025





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allora viene da chiedersi come se la saranno cavata in quel di Riyhad, figure come Bill Burr e Jimmy Car che sulle perfide punchline hanno costruito, passo dopo passo, la loro gloria. E se Dave Chappelle ha la nomea del comico politicamente controverso, diverso è il discorso per Aziz Ansari, per cui sembrano lontani i tempi dell’autoironia sulle radici indiane e la morale progressista in Master of None.

L’Arabia Saudita e i comedian: una sinergia che lascia più di qualche strascico sui suoi (veri) moventi. Asprissima l’accusa di Human Rights Watch verso il governo saudita, che starebbe “utilizzando il Riyadh Comedy Festival 2025 per distogliere l’attenzione dalla brutale repressione della libertà di parola e da altre diffuse violazioni dei diritti umani”.