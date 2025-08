Traiettorie, l’omaggio a Raimund Krumme dell’11° Animaphix

SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI, scarica la Guida completa della Triennale 2025/2026





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nel corso dell’11° Animaphix – Nuovi Linguaggi Contemporanei Film Festival, in corso fino al 3 agosto, il regista ed animatore tedesco Raimund Krumme ha ricevuto il Premio Renato Guttuso 2025. Parallelamente ai diversi eventi che si sono tenuti nel corso dell’intera manifestazione, il pubblico ha inoltre avuto modo di assistere alla mostra a lui dedicata dal festival, dal nome Traiettorie, presso alcuni spazi del Museo Guttuso di Villa Cattolica, a Bagheria. Un’intera area di quest’ultima ha infatti ospitato diversi contributi forniti da Krumme stesso, a partire da bozze e disegni realizzati nel corso della carriera del regista, oggi 75enne, come punto di partenza nel suo continuo studio sul movimento umano, centrale nella sua produzione di cortometraggi.



UNICINEMA scarica la Guida completa della Quadriennale di Sentieri Selvaggi







Questi ultimi erano poi visibili integralmente in un’apposita sala, in cui venivano proiettati uno dopo l’altro, senza soluzione di continuità. Lo spettatore ha quindi avuto l’occasione di immergersi nell’immaginario dell’artista, scoprendone l’intera opera “più personale” (Krumme ha all’attivo anche collaborazioni pubblicitarie con diversi brand), con cortometraggi come Rope Dance (1986), Spectators (1989), Crossroads (1991), Passage (1994) e The Message (2000). Tutti questi sono caratterizzati da uno stile minimalista, con disegni lineari e un ampio utilizzo del bianco e nero – il colore è al massimo impiegato per alcuni dettagli che si stagliano proprio per il contrasto che creano. Le figure umane presenti sono sempre stilizzate, prive di dettagli o particolari che le caratterizzino. L’intera costruzione dei protagonisti è infatti affidata al movimento, al modo in cui si spostano nel frame. Proprio in questo consiste infatti lo studio di Krumme; da come un personaggio cammina possiamo intuire tanto, forse tutto quello che ci serve: possiamo comprendere se è anziano o giovane, se è felice o triste, se è agitato o tranquillo, non serve altro. Lo spazio che circonda i personaggi è astratto, costituito talvolta da semplici linee. Si tratta però di uno spazio vivo, che il regista manipola giocando con la prospettiva e con le leggi della fisica.



In occasione dell’uscita della 4a stagione di The Bear Sentieriselvaggi21st n. 17 SCONTATO DEL 50%! 15,00€ –> 7,50€



-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ciò avviene in particolare in Rope Dance, proiettato nella serata del 31 luglio nel suggestivo anfiteatro della villa. Qui Raimund Krumme, che nel corso della propria carriera ha alternato progetti personali a lavori su commissione – “sempre realizzati con il medesimo rigore”, ha specificato – ha presentato il suo cortometraggio del 1986, quello che più di tutti lo ha reso noto nel mondo dell’animazione. Rope Dance mostra due personaggi uniti da una corda rossa, di cui ciascuno trattiene una cima. L’interazione con l’oggetto diviene fondamentale per costruire la relazione tra i due uomini: ecco allora che sembrano sfidarsi, con coreografie che suggeriscono momenti di tensione e di scontro ed altri di distensione, quasi all’insegna di una danza. Il movimento avviene poi in un ambiente costituito semplicemente dal perimetro di un quadrato, che però viene manipolato costantemente, diventando quindi un ostacolo per i due, che ne subiscono le variazioni di dimensione, di angolazione e perfino di gravità. Con un tono da commedia slapstick, tra Buster Keaton e Jacques Tati (per l’appunto, due geni del movimento del corpo), il cortometraggio racconta l’esistenza come un continuo interagire con limiti, ostacoli ed improvvisi cambiamenti, talvolta autoimposti, ma spesso provenienti dal mondo esterno. Il tutto avviene grazie alla potenza dell’animazione, grazie a cui, seppur senza disegni particolarmente complessi, anche i concetti più astratti diventano immediatamente visibili. Ed in questo Raimund Krumme non può che essere indicato come un maestro, uno di quegli artisti magari noti solo per le nicchie, ma da cui non si può che imparare.



BORSE DI STUDIO per LAUREATI DAMS e Università similari per la Scuola di Cinema Sentieri selvaggi



----------------------------

--------------------------------------------------------