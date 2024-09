Tre film che rappresentano al meglio il lusso dei casinò di Monaco

Quando si parla di lusso e casinò, accanto a quello di Las Vegas, agli appassionati viene subito in mente un altro posto: Monte Carlo. Cuore pulsante del Principato di Monaco, questa città-stato è conosciuta in tutto il mondo per i suoi meravigliosi grattacieli e per uno dei circuiti di Formula 1 più iconici di sempre, ma anche per le sue meravigliose sale da gioco.

Nell’epoca della digitalizzazione del gioco d’azzardo, molti operatori propongono siti online con sezioni live sempre più ricchi e curati: il fascino del gioco dal vivo, d’altronde, è impareggiabile, e non è un caso che sia stato spesso al centro delle trame di film famosi con grandi interpreti come Pierce Brosnan e non solo. Se si percorre la storia del cinema a ritroso, infatti, ci si imbatte piuttosto frequentemente fra i tavoli verdi, ovviamente anche quelli di Monte Carlo.



James Bond: spionaggio a Monte Carlo

In una celebre scena di questo franchise del cinema, il Casinò di Monte Carlo appare in tutto il suo splendore: il riferimento, ovviamente, è a James Bond. Nel film del 1995 diretto da Martin Campbell, GoldenEye, il personaggio creato dai romanzi di Fleming, qui interpretato proprio da Pierce Brosnan, lancia una sfida alla sua antagonista, membro dell’organizzazione criminale conosciuta come Janus, proprio sui tavoli verdi del Casinò di Monte Carlo, una sfida che al giorno d’oggi forse si sarebbe potuta disputare nei casinò live.

James Bond riesce a vincere la partita contro Xena Otnatopp, interpretata dall’attrice olandese Famke Janssen, ma non raggiunge l’obiettivo: impedirle di rubare un elicottero. Da un lato, dunque, Pierce Brosnan rimane a mani vuote mentre dall’altro ai cinefili (e non solo) di tutto il mondo è stata consegnata per sempre un’immagine di tutto il lusso del Casinò di Monte Carlo.

Ocean’s Twelve

Pochi anni dopo GoldenEye è arrivato Ocean’s Twelve. La pellicola rappresenta il sequel di Ocean’s Eleven del 2001, nel quale una banda criminale compie un furto ai tre maggiori casinò di Las Vegas. Ocean’s Twelve riprende proprio il capitolo precedente della saga, i cui protagonisti sono intenti a spendere amabilmente i propri soldi dopo il bottino a Las Vegas.

In Ocean’s Twelve, invece, altro film contraddistinto da un cast stellare con George Clooney, Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones, Julia Roberts e Matt Damon, diretto da Steven Soderbergh, uno dei personaggi chiave della vicenda è François Toulour, anche noto come Night Fox e impersonato dal parigino Vincent Cassel: è lui che rivela l’identità dei membri del gruppo criminale che ha compiuto il furto a Las Vegas al proprietario delle sale da gioco, Terry Benedict, interpretato da Andy García.

In una iconica scena del film, Toulour/Night Fox è immortalato mentre gioca a carte sui tavoli verdi al fianco di una bellissima donna. Da buon francese, non poteva che scegliere il casinò di Monte Carlo per giocare in piacevole compagnia, restituendo un’altra bellissima immagine del lusso delle sale da gioco monegasche.

Madagascar 3 – Animazione a Monte Carlo

Accanto ai più grandi classici del cinema, quando si pensa ad alcune scene di film in cui è stato ritratto il Casinò di Monte Carlo, è impossibile non menzionare Madagascar 3 – Ricercati in Europa. Il film è uscito nelle sale nel 2012, dopo i primi due capitoli della saga pubblicati nel 2005 e nel 2008, ed è stato diretto da Conrad Vernon, Eric Darnell e Tom McGrath. La pellicola inizia proprio con scimmie e pinguini nella città-stato: il loro obiettivo è fare irruzione nell’iconico Casinò di Monte Carlo.

Uno dei momenti cruciali del film è quello in cui Phil e Mason, per non destare sospetti ed essere ammessi all’interno della lussuosa sala da gioco, sono costretti a travestirsi addirittura da re di Versailles. I due non vengono identificati come animali e riescono a giocare in tutta serenità, almeno fin quando Gloria rovina i loro piani. Da lì, inevitabilmente, inizia un’avvincente fuga per le vie del Principato di Monaco.