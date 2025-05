Trento Film Festival 2025, tutti i premi

Fundraising per l’audiovisivo: Corso online dal 14 aprile







Alexis Franco, con il suo Donde los árboles dan carne, ha vinto la Genziana d’oro Miglior film – Gran Premio “Città di Trento” alla 73ª edizione del Trento Film Festival, la manifestazione italiana dedicata al cinema di montagna. Il film è un racconto di sopravvivenza che vede un allevatore lottare per le sue mucche in un contesto di estrema siccità. Come si legge nella motivazione della giuria “Il regista compone un film sospeso tra finzione e realtà: un neo-western umanista che decostruisce e reinventa il mito maschile del gaucho, restituendo dignità e fragilità a una comunità che resiste senza retorica. La narrazione si sviluppa tra gesti quotidiani e paesaggi aridi, evocando un’epica silenziosa che interroga il nostro rapporto con la terra e con il tempo.”

La Genziana d’oro Miglior film di alpinismo – Premio del Club alpino italiano è andata ad Adra, di Emma Crome. Ambientato nel Galles del Nord, per la giuria “cattura l’essenza, il cuore e l’anima dell’arrampicata, dal suo spirito ribelle fino al modo in cui unisce le persone e dà loro un senso di appartenenza.” il film di Emma Crome racconta la vita nel villaggio di Llanberis, l’epicentro dell’arrampicata avventurosa nel Regno Unito.

La Genziana d’oro Miglior film di esplorazione o avventura – Premio “Città di Bolzano” è stata invece conferita ad Arash Rakhsha, per il suo All The Mountains Give. La narrazione si concentra sul difficile viaggio che i clandestini (e i loro contrabbandieri) intraprendono al confine tra Iran e Iraq. La giuria ha mostrato un grande apprezzamento per il regista: “che all’inizio della sua vita è stato costretto dalle circostanze a diventare lui stesso un contrabbandiere, ma che poi ha sviluppato da autodidatta eccezionali abilità tecniche di film-maker e ha trascorso sei anni a filmare la dura vita dei suoi amici contrabbandieri.”

La Genziana d’argento – Miglior contributo tecnico – artistico è stata assegnata a Perfectly a Strangeness di Alison McAlpine: la fiabesca storia di tre asini nel deserto, che incappano in un osservatorio capace di cambiare per sempre le loro vite. Secondo la giuria, “Perfectly a Strangeness trasforma il deserto cileno in un paesaggio sospeso, in cui l’estrema nitidezza dell’immagine alimenta il senso di stupore di fronte alla grandezza del cosmo. La regista Alison McAlpine e il direttore della fotografia Nicolas Canniccioni creano un’esperienza sensoriale al tempo stesso ironica e commovente.”

Il cortometraggio di Christoffer Rizvanovic Stenbakken, Anngeerdardardor, ha vinto la Genziana d’argento – Miglior cortometraggio per “la sua rara capacità di intrecciare delicatezza narrativa, forza visiva e autenticità, raccontando con uno sguardo puro e sincero l’isolamento e il desiderio di connessione di chi si sente diverso.”

The Wolves Always Come at Night di Gabrielle Brady si è invece aggiudicato il Premio della Giuria. Tra documentario e finzione, la narrazione si immerge nella quotidianità di una famiglia mongola, quando l’allevatore di un gregge scopre le terribili conseguenze di una tempesta di sabbia. “Con una profonda sensibilità e uno sguardo intimo e umanistico, crea un film ibrido che intreccia scene di finzione, realizzate in collaborazione con i protagonisti stessi. Con un ritmo narrativo costante e profondo, Brady alterna momenti del lavoro quotidiano, come il pascolo delle pecore, a istanti di gioia familiare intima.”

Il Premio T4Future, per il primo anno diventato ufficiale del Trento Film Festival, è andato al corto animato Tête en l’air di Rémi Durin. La giuria, composta dagli studenti degli Istituti secondari di secondo grado del trentino, ha scritto: “Si tratta di un corto adatto a tutte le età: i più piccoli possono lasciarsi coinvolgere da una storia di per sé intrigante, mentre gli adulti possono cogliere i significati più profondi che vi si nascondono, apprezzandolo ancora di più.”



