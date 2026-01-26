Trieste Film Festival 2026 – Tutti i premi

Si è appena conclusa la 37ª edizione del Trieste Film Festival, appuntamento italiano dedicato al cinema dell’Europa centro-orientale, tenutosi nel capoluogo friulano dal 16 al 24 gennaio sotto alla direzione artistica di Nicoletta Romeo.

A vincere il Premio Trieste al miglior lungometraggio è Fantasy di Kukla. Per i giudici Rebecca De Pas, Reta Guetg e Mariëtte Rissenbeek, è un film che “intreccia realtà e fantasia con leggerezza e vivacità, che racconta una storia che trasporta il pubblico. Con accuratezza, rispetto ed empatia, esplora le sfide di essere una giovane donna in un ambiente profondamente tradizionale.”



Il Premio Alpe Adria Cinema al Miglior Documentario, assegnato dalla giuria composta da Davide Abbatescianni, Vanja Jambrović e Marko Stojiljković, è andato a Welded Together di Anastasija Mirošničenko, mentre la menzione speciale è andata ad Active Vocabulary di Yulia Lokshina.



Il Premio TSFF Corti, assegnato dalla giuria composta da Silvia Carobbio, Oana Ghera ed Eléna Laquatra, va a The Spectacle di Bálint Kenyeres. Nelle motivazioni si legge “Ispirandosi al senso di magia proprio del cinema degli albori, il regista non spiega il meraviglioso, ma lo crea, inquadratura dopo inquadratura. Mettendo a nudo l’eccezionale, il film ricorda che il cinema può ancora farci credere”. La menzione speciale è stata invece assegnata a The Road Home di Marian Fărcuț, che racconta il viaggio silenzioso di due uomini, uno rumeno e l’altro ungherese, nella Transilvania rurale.



Il Premio CEI (Central European Initiative), assegnato al film che meglio interpreta la realtà contemporanea e il dialogo tra le culture va a Electing Ms Santa di Raisa Răzmeriță, mentre il Premio Corso Salani 2026 è stato assegnato al documentario Nella colonia penale di Gaetano Crivaro, Alberto Diana, Silvia Perra e Ferruccio Goia con queste parole: “Per il rigore non soltanto formale nel dare senso di attualità al racconto di luoghi carcerari retaggi del passato in cui i detenuti lavorano con terra e animali, inquadrati senza forzature drammatiche, anzi con momenti di paradossale ironia. Rimarchevole l’impatto del sonoro e della fotografia.”

La cineasta Ildikó Enyedi, autrice di Silent Friend e Corpo e anima, ha ricevuto il Premio Eastern Star 2026 perché ritenuta “una delle voci più originali del cinema contemporaneo ungherese, e fin dal suo esordio ha indagato il posto delle donne nel mondo, coniugando scienza, storia, arte e femminismo, per portarci in un viaggio all’alba del modernismo.”