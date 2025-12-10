Trieste Film Festival 37: i film di apertura e chiusura

(in foto: Silent Friend, di Ildikó Enyedi)



STORY EDITOR, corso online dal 20 gennaio 2026



-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In vista della 37ª edizione del Trieste Film Festival, che si terrà tra il 16 e il 24 gennaio, sono stati annunciati i film che apriranno e chiuderanno l’evento. Due sono i titoli che saranno presentati in anteprima nazionale, nella consueta doppia apertura della rassegna: Franz, di Agnieszka Holland e La scomparsa di Josef Mengele di Kirill Serebrennikov. Silent Friend di Ildikó Enyedi chiuderà, invece, il Festival.

Dopo il successo di Green Border, Premio Speciale della Giuria alla Mostra del cinema di Venezia nel 2023, il nuovo film di Holland è un biopic dedicato a Franz Kafka che segue l’impronta che lo scrittore ha lasciato nel mondo, dalla sua nascita nella Praga del XIX secolo fino alla morte nella Vienna del primo dopoguerra. Franz, che è stato presentato in anteprima a Toronto e San Sebastian, selezionato dalla Polonia come invio agli Oscar 2026 e attualmente in shortlist per gli European Film Awards, sarà proiettato venerdì 16 gennaio al Teatro Miela e sarà prossimamente distribuito in Italia da Movies Inspired.



Corso online CRITICA CINEMATOGRAFICA LAB, dal 15 gennaio



----------------------------

--------------------------------------------------------

Invece, dopo l’anteprima mondiale nella sezione Cannes Premiere, La scomparsa di Josef Mengele sarà presentato al Politeama Rossetti martedì 20 gennaio. Il film di Serebrennikov, che sarà distribuito nelle sale italiane dal 29 gennaio da Europictures, racconta la storia di Mengele, il medico di Auschwitz conosciuto con l’appellativo di “Angelo della morte”, nel periodo successivo alla sua fuga in Sud America. Il regista russo terrà anche una masterclass la mattina del 21 gennaio, moderata da Joël Chapron, collaboratore del Festival di Cannes specializzato in cinema russo e sovietico.

A chiudere il Festival sarà invece Silent Friend, già in concorso a Venezia (dove l’attrice Luna Wedler ha vinto il Premio Marcello Mastroianni) e anch’esso in shortlist per gli European Film Academy. Il film, che narra l’intreccio di tre storie nel corso di oltre un secolo attorno a un albero di ginkgo di una città universitaria tedesca, sarà proiettato il 24 gennaio al Politeama Rossetti e prossimamente distribuito in Italia da Movies Inspired. Nella stessa giornata, la regista ungherese incontrerà anche il pubblico per una masterclass.

Per ulteriori informazioni: https://triestefilmfestival.it/

Articoli Correlati:



A.I. per SCENEGGIATURA, dal 26 gennaio 2026



----------------------------

--------------------------------------------------------