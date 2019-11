TS+FF2019 – In The Trap, di Alessio Liguori

Presentato in anteprima mondiale e in concorso ufficiale al Trieste Science + Fiction Festival, nella competizione Neon per il Méliès d’argento, In The Trap comincia nel 1995 a Devon, Inghilterra. Qui il piccolo Philip assiste terrorizzato alla terribile morte della sorella, per mano di una presenza malvagia e sconosciuta. Dopo un salto temporale di anni, ritroviamo Philip cresciuto (Jamie Paul), ma ancora apparentemente prigioniero di se stesso e del suo appartamento, in cui si barrica per proteggersi da quello stesso spirito dell’infanzia, che lo perseguita ogni notte, desideroso di entrare, arrivando ad impossessarsi dei suoi affetti più cari.

Una storia di esorcismi e “fantasmi”, in linea teorica quindi già abbondantemente vista sul grande schermo, ma che Alessio Liguori (al suo primo lungometraggio in lingua inglese) gestisce curiosamente puntando proprio alla tradizione come base contenutistica, aggiungendoci però al tempo stesso una notevole cura formale come personale cifra stilistica. Ed è così che ai cliché del genere, ai continui e ripetuti jumpscare, il regista fa corrispondere la costruzione aderente e precisa di un’atmosfera inquietante, una fotografia “invadente” e suggestiva, l’insospettabile trasformazione di dettagli e ad oggetti apparentemente innocui in una chiave spaventosa, fino ad un’attenzione del sonoro elevata e fortemente efficace (e finalmente, verrebbe da dire, per una produzione italiana; almeno in tempi recenti). Un aspetto, quest’ultimo, che vale già da solo da valore aggiunto, non a caso messo in risalto fin dall’inizio, con le urla assordanti della piccola vittima, alle quali seguirà il silenzio assoluto e altrettanto angosciante dell’appartamento.