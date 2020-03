TUC2020 – Il programma

La settima edizione del Torino Underground Cinefest, promosso da ArtInMovimento e Associazione SystemOut e guidato dal regista Mauro Russo Rouge, avrà luogo dal 22 al 28 marzo rigorosamente in streaming per rispettare le restrizioni. Dodici, fra documentario e finzione, i lungometraggi e una cinquantina i cortometraggi selezionati. Sarà possibile vederli sulla pattaforma Indiecinema e in parte anche su MyMoviesLive, grazie a una serie di accordi che il festival ha concluso negli ultimi mesi e che permetteranno quindi all’evento di raggiungere ugualmente il suo pubblico.

Si parte domenica 22 con Olma Djon, scritto e diretto da Victoria Yakubov e prodotto da Hervé Schneid, montatore di fiducia di Jean-Pierre Jeunet che ha contribuito a cult come Delicatessen (1991) e Il favoloso mondo di Amélie (2001). Seguono le altre pellicole in concorso, praticamente tutte opere prime. Dal pluripremiato mediometraggio Electric Swan di Konstantina Kotzamani al coming of age inglese Philophobia di Guy Davies, in cui ritroviamo alcuni attori di Game of Thrones, anche quest’anno i film del TUC celebrano la libertà espressiva, la creatività senza pressioni.

Fra gli italiani segnaliamo Il nostro tempo di Veronica Spedicati, corto presentato all’ultima Settimana della Critica di Venezia e nominato al David di Donatello 2020, e Dentro il collettivo di Lorenzo Melegari, incentrato su un gruppo di studenti che nel 2011 hanno occupato un edificio dell’Università di Parma creando al suo interno diverse progettualità sociali. Ma c’è anche Sirio di Davide Palella, che in 40 minuti racconta il quotidiano di un giovane che sceglie di vivere nel deserto con un vecchio che gli fornisce passo passo gli elementi per la sua sopravvivenza.



Altrove spiccano lavori provenienti dal Jerusalem International Film Festival, dal Rotterdam International Film Festival e dal Sundance.