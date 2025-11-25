Tutto sta diventando televisione?



Regalatevi i corsi di cinema con il Black Friday di Sentieri selvaggi!



----------------------------

--------------------------------------------------------

Sembra un’era fa che tutti gli occhi erano puntati su Netflix, all’alba di una nuova era dell’intrattenimento che si spostava dalla televisione tradizionale allo streaming. Le promesse erano tante, dalla riduzione dei costi dei canali a pagamento a un miglioramento della qualità dei programmi. Aspettativa soddisfatta dall’apparizione nel 2013 della loro prima serie originale, House of Cards, che non aveva niente da invidiare alla prestige television di quegli anni. Il creatore della serie Beau Willimon dichiarava “Lo streaming è il futuro. La TV non sarà più TV tra cinque anni”. Poco più di un decennio dopo pare invece vero il contrario, che tutto stia diventando televisione.



Corso online GIRARE UN DOCUMENTARIO, dal 3 dicembre



----------------------------

--------------------------------------------------------

Nel corso di questi anni, una piattaforma come Netflix si è accorta che non poteva mantenere un bilancio positivo solo con contenuti di “prestigio” come House of Cards o i film di grandi registi (Scorsese, Fincher, Sorrentino ecc.), e si è potuto il catalogo riempirsi gradualmente di contenuti sempre più prodotti in serie e omologati. Dalle fiction con fotografia patinata e narrazioni da soap opera, fino a tutti i nuovi reality e dating show, sembra che se anche il contenitore è cambiato, il contenuto, almeno qualitativamente, è rimasto in gran parte lo stesso. I produttori televisivi dello scorso secolo sapevano che bastava catturare l’attenzione dello spettatore necessaria a non cambiare canale, invece oggi le piattaforme danno per scontato che chi guarda stia già facendo altro o usando altri schermi. Il risultato in entrambi casi è una maggioranza di prodotti al minimo comune denominatore.



Il Black Friday dello Shop di Sentieri selvaggi! Oltre 200 prodotti scontati dal 30% al 50%



----------------------------

--------------------------------------------------------

Anche la conquista di aver eliminato la pubblicità ha fatto passi indietro, dopo che Netflix e Prime Video hanno aggiunto la pubblicità nei piani più economici. Amazon ha iniziato mettendo solo pubblicità prima della riproduzione, e solo di altre serie e film in catalogo, poi gradualmente gli annunci sono arrivati anche in mezzo ai contenuti e si sono estesi a ogni tipo di prodotto. Tuttavia la quantità maggiore di pubblicità si trova su YouTube, che tra l’altro ha annunciato che il tempo di visualizzazione globale sugli schermi televisivi ha superato quello degli smartphone. In questo caso i contenuti sono molto più vari (perché sono realizzati dagli utenti) ma la modalità di fruizione si è involuta verso la “vecchia” televisione.