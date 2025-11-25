Tutto sta diventando televisione?
Le piattaforme streaming si riempiono di reality show e pubblicità, i social media sbarcano sugli schermi televisivi: quello che ci sembrava un medium antiquato sta forse inglobando tutto il resto?
Sembra un’era fa che tutti gli occhi erano puntati su Netflix, all’alba di una nuova era dell’intrattenimento che si spostava dalla televisione tradizionale allo streaming. Le promesse erano tante, dalla riduzione dei costi dei canali a pagamento a un miglioramento della qualità dei programmi. Aspettativa soddisfatta dall’apparizione nel 2013 della loro prima serie originale, House of Cards, che non aveva niente da invidiare alla prestige television di quegli anni. Il creatore della serie Beau Willimon dichiarava “Lo streaming è il futuro. La TV non sarà più TV tra cinque anni”. Poco più di un decennio dopo pare invece vero il contrario, che tutto stia diventando televisione.
Nel corso di questi anni, una piattaforma come Netflix si è accorta che non poteva mantenere un bilancio positivo solo con contenuti di “prestigio” come House of Cards o i film di grandi registi (Scorsese, Fincher, Sorrentino ecc.), e si è potuto il catalogo riempirsi gradualmente di contenuti sempre più prodotti in serie e omologati. Dalle fiction con fotografia patinata e narrazioni da soap opera, fino a tutti i nuovi reality e dating show, sembra che se anche il contenitore è cambiato, il contenuto, almeno qualitativamente, è rimasto in gran parte lo stesso. I produttori televisivi dello scorso secolo sapevano che bastava catturare l’attenzione dello spettatore necessaria a non cambiare canale, invece oggi le piattaforme danno per scontato che chi guarda stia già facendo altro o usando altri schermi. Il risultato in entrambi casi è una maggioranza di prodotti al minimo comune denominatore.
Anche la conquista di aver eliminato la pubblicità ha fatto passi indietro, dopo che Netflix e Prime Video hanno aggiunto la pubblicità nei piani più economici. Amazon ha iniziato mettendo solo pubblicità prima della riproduzione, e solo di altre serie e film in catalogo, poi gradualmente gli annunci sono arrivati anche in mezzo ai contenuti e si sono estesi a ogni tipo di prodotto. Tuttavia la quantità maggiore di pubblicità si trova su YouTube, che tra l’altro ha annunciato che il tempo di visualizzazione globale sugli schermi televisivi ha superato quello degli smartphone. In questo caso i contenuti sono molto più vari (perché sono realizzati dagli utenti) ma la modalità di fruizione si è involuta verso la “vecchia” televisione.
Corso di Montaggio con DAVINCI dal 28 novembre online
-----------------------------------------------------------------
In generale, le diverse piattaforme si specializzano in ambiti leggermente diversi. Per esempio Apple TV+, nata relativamente di recente, cerca di mantenere uno standard di “qualità”, producendo serie e film con grandi nomi di Hollywood e budget imponenti. Prime Video sembra invece non avere alcun criterio per il suo enorme e schizofrenico catalogo di film e serie, che passa da Heimat a Roast in Peace quasi senza soluzione di continuità. Se rispetto alla televisione tradizionale si vanta una nuova libertà di scelta, quanto è veramente libera quando l’interfaccia è stracolma e difficile da navigare? La maggior parte degli utenti probabilmente ripiegherà su ciò che la piattaforma mette in evidenza per loro, secondo algoritmi più o meno efficaci.
E si nota un recente recupero di una categoria di prodotti, ereditata dalla televisione che in fondo non abbiamo superato: i reality. Dalle varie edizioni di Too Hot to Handle al distopico Beast Games, questo linguaggio televisivo, nato tra gli anni ’80 e ’90, è ancora molto forte; i costi di produzione sono più bassi della fiction, e genera più facilmente engagement grazie alle sue pretese di realtà. È il mondo che ci ha regalato, tra gli altri, l’attuale presidente degli Stati Uniti, esempio che basta per riassumerne l’impatto sociale e culturale. Nel panorama italiano i reality rientrano un po’ anche in quella tradizione tra trash e intrattenimento “berlusconiano”, che dopo aver contagiato parti della Rai sta sbarcando sulle piattaforme di streaming. Tra le produzioni Amazon italiane, sembra che i reality siano quelli più pubblicizzate alla piattaforma stessa. Se speravamo di essercene liberati con la “fine” della televisione tradizionale ci sbagliavamo.
Corso online DATA MANAGER E D.I.T. dal 2 dicembre
-----------------------------------------------------------------
Perfino i social network, nella loro trasformazione in social media, stanno compiendo una regressione nella forma; sia Instagram che TikTok, sulla scia di YouTube, stanno sviluppando versioni per gli schermi televisivi. In fin dei conti, a differenza dei precedenti mezzi di comunicazione che diffondevano elementi “discreti” di informazione, la televisione ha inaugurato il flusso ininterrotto di contenuti audio-video (come sostenne Raymond Williams in Television: Technology and Cultural Form). I social media e il loro contenuto short-form fatto per creare dipendenza potrebbero essere solo la naturale prosecuzione di questa invenzione, forse la sua espressione più pura.
La promessa dello streaming era stata superare la televisione, avere qualcosa di “meglio” per accessibilità, prezzi, qualità dell’offerta. Invece tutto sembra convergere verso quello stesso medium che credevamo obsoleto, il panorama è cambiato molto meno di quanto non sembri. Un po’ come internet faceva sperare di poter costruire una rete “dal basso” e spontaneamente libera, e ci siamo trovati con una manciata di aziende che decidono per miliardi di utenti. Gradualmente hanno capito di poter peggiorare i servizi per aumentare il profitto, e nel caso delle piattaforme streaming il principio si è realizzato tramite un’involuzione. Per adesso, la televisione ha vinto.