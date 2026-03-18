In una Parigi distopica in cui gli schiaffi hanno sostituito il denaro e baciarsi è punito con la morte, l’infelicemente sposata Angine (Zahra Amir Ebrahimi) rimane affascinata dalla giovane commessa Malaise (Luàna Bajrami-Rahmani). È questa la premessa del cortometraggio vincitore (ex aequo assieme a The Singers, di Sam A. Davis) del premio come Miglior cortometraggio live action alla 98esima edizione dei premi Oscar. Scritto e diretto dalla coppia Natalie Musteata (storica dell’arte e ricercatrice rumena-americana) e Alexandre Singh (artista visivo e regista franco-indiano) e prodotto, tra gli altri, da Violeta Kreimer e Valentina Merli, il film è nato – come ha raccontato Merli a “Il resto del Carlino” – dall’iniziativa By Night organizzata dalle Galeries Lafayette assieme alla sua compagnia di produzione, MISIA Films e volta alla creazione di una serie di cortometraggi dedicati all’esplorazione notturna dei celebri grandi magazzini. Merli è anche l’unica italiana ad aver vinto un Oscar in un’edizione in cui il cinema italiano era quasi completamente assente (né Familia, la proposta dell’Italia per la categoria Miglior film internazionale, né Playing God, candidato come Miglior cortometraggio di animazione, erano riusciti ad arrivare alla cinquina finale).



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Nel suo discorso di ringraziamento, Merli ha spiegato: “Mi dispiace che l’Italia sia assente. Eppure, abbiamo una tradizione così solida e ammirata in tutto il mondo. Abbiamo registi, attori e tecnici fantastici. Penso che il cinema – come tutta la cultura – non sia abbastanza sostenuto in Italia. In Francia ti senti più ascoltato, accompagnato. Con il giusto supporto, il cinema crea un ritorno economico. Della cultura si mangia eccome”. Nata a Bologna nel 1973, dopo aver studiato giurisprudenza, Merli si è infatti trasferita a Parigi, dove, assieme alla collega argentina Violeta Kreimer ha fondato MISIA Films. Il suo nome è legato a produzioni di rilievo internazionale, come Lacci di Daniele Luchetti, che ha aperto la Mostra del Cinema di Venezia nel 2020, e Pugni d’amore in sogno del cileno Raúl Ruiz.



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Girato in bianco e nero e costruito su un immaginario futuristico dai chiari richiami anni Sessanta, Two People Exchanging Saliva mette in scena una storia assurda e tragicomica che si configura come una riflessione sul desiderio femminile e sui meccanismi di controllo, sorveglianza e repressione. Per farlo, Musteata e Singh hanno creato un mondo ben delineato e preciso, in grado di affascinare e divertire (ad esempio, tramite l’espediente delle cipolle e delle gomme all’aglio volte a tenere lontani i potenziali baciatori) in cui risulta determinante anche la calibrata attenzione al sonoro (di Damien Volpe) e alla musica (curata da Bobak Lotfipour con interventi di classica che spaziano dalla contemporanea Caroline Shaw a Britten e Bach).