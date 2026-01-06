Petra e Jure cercano di guadagnarsi da vivere come “tuttofare”, ma è un continuo stentare. Pochi soldi, una roulotte per casa, piatto e dispensa perennemente vuoti. Sono sorella e fratello, ma hanno due caratteri opposti. Lei è istintiva, energica, animata da una tensione rabbiosa, vitale e dispersiva. Lui è un ingenuo dal cuore buono, un puro “idiota”. Lei è la “mente”, lui il suo braccio fidato. Il grande piano di Petra è di trovare l’occasione per svoltare e andar via da quel posto di “merda” in cui vivono, un paesino di minatori tra le montagne del Friuli. Insieme a Jure, certo, perché i due sono una coppia inseparabile, uniti da un affetto sincero e viscerale. Ma senza curarsi della madre, che ormai non ci sta più con la testa e vive in una casa di riposo. L’ opportunità offerta dal destino sembra a un certo punto materializzarsi in Marlowe, un cane smarrito e disperatamente ricercato dalla sua padrona, la signora Ines. Basterebbe ritrovarlo e pretendere un bel “riscatto”, pensa Petra. Ma le cose non sono così semplici.