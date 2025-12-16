Un attore di poche parole: Joel Edgerton tra indie e mainstream
La grande interpretazione in Train Dreams conferma l’attore australiano come uno dei più sorpendenti a Hollywood. Sempre affidabile per ruoli minori, si difende anche come regista e sceneggiatore
È veramente un peccato che il recente Train Dreams sia stato riservato per i piccoli schermi. In primis per l’attenzione alla resa dell’ambiente naturale, elevato a personaggio con evidente ispirazione al cinema di Terrence Malick. Ma c’è anche l’interpretazione di Joel Edgerton e il suo Robert, uomo di poche parole. Nonostante la forte presenza scenica, è una persona comune, perfino umile e impotente di fronte al mondo, la cui tormentata vita interiore è resa dai piccoli comportamenti ed espressioni più che dagli scarni dialoghi. Grazie a queste sfumature il film riesce ad essere un ritratto intimo e al contempo racconto storico di ampio respiro. Il personaggio è un punto d’arrivo per la carriera dell’attore, australiano classe 1974, trascorsa perlopiù nel cinema indipendente e con ruoli non sempre appariscenti, ma spesso sottili e ricche di ambiguità.
Dopo anni di ruoli secondari anche in grandi produzioni hollywoodiane (tra cui gli episodi II e III di Star Wars), Warrior (2011) è uno dei primi film con Edgerton protagonista, qui al fianco di Tom Hardy. In effetti entrambi gli attori sono, fin dall’aspetto robusto e i volti severi, adatti a personaggi simili. In questo caso l’australiano si trova più in bilico tra un immaginario di mascolinità tradizionale legato anche alla violenza fisica, e una sensibilità che lo distinguerà spesso nella sua carriera successiva. Se l’esplosivo Hardy diventerà dopo un nome di punta a Hollywood, Edgerton rimane relativamente ai margini, in produzioni più piccole e autoriali, veicolando l’uso della sua fisicità per un rapporto più introspettivo con i personaggi.
Negli anni non si accontenta del semplice lavoro di attore, cercando spesso un coinvolgimento maggiore nei suoi film, come produttore, sceneggiatore e anche regista. Nel suo esordio alla regia, The Gift (2015), Edgerton scrive per sé stesso un personaggio che anche in questo caso ha pochi dialoghi, riuscendo ad essere sia intimidatorio che vulnerabile, grazie a un gioco (narrativo e interpretativo) sulla costante ambivalenza tra vittima e carnefice. Una simile tensione tra due poli si trova nel tipico anti-eroe di Paul Schrader de Il maestro giardiniere, coinvolto in un percorso accidentato verso qualche forma di speranza o redenzione.
Nel 2019 scrive invece la sceneggiatura di The King, a quattro mani con il regista David Michôd. Le fattezze di Edgerton si prestano con naturalezza all’epica storica, e in questa rivisitazione “realistica” di Shakespeare si trova a interpretare Falstaff, ruolo carico di storia sia a teatro che nel cinema (fu uno dei personaggi preferiti di Orson Welles). Il personaggio si differenzia dai precedenti per la sua vena buffonesca, che l’attore australiano ridimensiona per prediligere i toni solenni del film, ma riuscendo a mantenere sottotraccia queste radici comiche. E dentro un’altra cornice medievale appare anche in The Green Knight (2021) di David Lowery, nei panni dello strano signore del castello, contribuendo all’atmosfera allucinata del film.
Rimane costante in questi anni di carriera l’attenzione per il portamento e un certo contegno che non sfocia mai in overacting, applicato comunque a una varietà di personaggi per cui l’attore dichiara di avere sempre un metodo diverso: “trovo difficile parlare di recitazione, in parte perché trovo difficile spiegare come mi muovo. Se vedo qualcosa che funziona o ho un’idea che funziona, la metto nel cestino. E ogni volta che vado a lavorare, mi sembra che il cestino sia pieno di cose diverse, perché ogni film ha bisogno del suo approccio.“
A testimonianza della sua abilità nel lavorare con altri attori c’è anche il suo secondo film da regista, Boy Erased, che al netto di una storia impegnata ma prevedibile si distingue per la qualità del cast, guidato da Nicole Kidman, Russel Crowe e Lucas Hedges. Anche per Train Dreams l’attore è accreditato come produttore esecutivo, denotando l’impegno e l’approccio molto personale a certi progetti. E il film di Clint Bentley è una coronazione per l’attore, la sua interpretazione migliore e forse la più determinante per la riuscita dell’opera. Dopo le proiezioni limitate e l’uscita su Netflix il passaparola ha portato parecchia attenzione su questo western intimista, anche in vista della stagione dei premi. Edgerton è stato candidato al Golden Globe, e sarebbe un giusto riconoscimento per un attore secondo molti sottovalutato, sempre a metà tra il mainstream e il cinema d’autore e indipendente.