Un attore di poche parole: Joel Edgerton tra indie e mainstream

È veramente un peccato che il recente Train Dreams sia stato riservato per i piccoli schermi. In primis per l’attenzione alla resa dell’ambiente naturale, elevato a personaggio con evidente ispirazione al cinema di Terrence Malick. Ma c’è anche l’interpretazione di Joel Edgerton e il suo Robert, uomo di poche parole. Nonostante la forte presenza scenica, è una persona comune, perfino umile e impotente di fronte al mondo, la cui tormentata vita interiore è resa dai piccoli comportamenti ed espressioni più che dagli scarni dialoghi. Grazie a queste sfumature il film riesce ad essere un ritratto intimo e al contempo racconto storico di ampio respiro. Il personaggio è un punto d’arrivo per la carriera dell’attore, australiano classe 1974, trascorsa perlopiù nel cinema indipendente e con ruoli non sempre appariscenti, ma spesso sottili e ricche di ambiguità.

Dopo anni di ruoli secondari anche in grandi produzioni hollywoodiane (tra cui gli episodi II e III di Star Wars), Warrior (2011) è uno dei primi film con Edgerton protagonista, qui al fianco di Tom Hardy. In effetti entrambi gli attori sono, fin dall’aspetto robusto e i volti severi, adatti a personaggi simili. In questo caso l’australiano si trova più in bilico tra un immaginario di mascolinità tradizionale legato anche alla violenza fisica, e una sensibilità che lo distinguerà spesso nella sua carriera successiva. Se l’esplosivo Hardy diventerà dopo un nome di punta a Hollywood, Edgerton rimane relativamente ai margini, in produzioni più piccole e autoriali, veicolando l’uso della sua fisicità per un rapporto più introspettivo con i personaggi.