Un cineconcerto per i 150 anni dalla nascita di Elvira Notari

Il film ‘A Santanotte della pioniera del cinema muto italiano sarà proiettato con commento musicale dal vivo il 7 e 8 ottobre alla Cineteca di Milano e al Museo Nazionale del Cinema di Torino.



In occasione del 150° anniversario dalla nascita di Elvira Notari un comitato riunito per ricordarla presenta un cine-concerto a Milano e Torino, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e la Cineteca Milano Arlecchino. Tra le prime registe donne italiane e nel mondo, Notari realizzò più di 60 opere tra il 1906 e il 1930 con la sua casa di produzione Dora film.

Nata nel 1875 a Salerno, Notari fondò con il marito Nicola la casa di produzione cinematografica con cui produrrà e dirigerà circa sessanta film a soggetto e centinaia di documentari ormai perduti. Si specializzò nel realizzare melodrammi, girati perlopiù a Napoli, nei quartieri popolari e della piccola borghesia, spesso con attori non professionisti. Era un cinema con tratti realistici che si poneva in contrasto con quello spettacolare e magniloquente prodotto nel Nord Italia negli stessi anni, motivo per cui fu osteggiato dalla critica e anche dal regime fascista, nonostante il successo commerciale.