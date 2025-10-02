Un cineconcerto per i 150 anni dalla nascita di Elvira Notari
Il film ‘A Santanotte della pioniera del cinema muto italiano sarà proiettato con commento musicale dal vivo il 7 e 8 ottobre alla Cineteca di Milano e al Museo Nazionale del Cinema di Torino.
In occasione del 150° anniversario dalla nascita di Elvira Notari un comitato riunito per ricordarla presenta un cine-concerto a Milano e Torino, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e la Cineteca Milano Arlecchino. Tra le prime registe donne italiane e nel mondo, Notari realizzò più di 60 opere tra il 1906 e il 1930 con la sua casa di produzione Dora film.
Nata nel 1875 a Salerno, Notari fondò con il marito Nicola la casa di produzione cinematografica con cui produrrà e dirigerà circa sessanta film a soggetto e centinaia di documentari ormai perduti. Si specializzò nel realizzare melodrammi, girati perlopiù a Napoli, nei quartieri popolari e della piccola borghesia, spesso con attori non professionisti. Era un cinema con tratti realistici che si poneva in contrasto con quello spettacolare e magniloquente prodotto nel Nord Italia negli stessi anni, motivo per cui fu osteggiato dalla critica e anche dal regime fascista, nonostante il successo commerciale.
Il film presentato in questa occasione è ‘A Santanotte (che si può trovare integrale su YouTube), uno dei più grandi successi della Dora film, risalente al 1922. L’opera, tratta da una canzone popolare come molti film di Notari, è definita nel sottotitolo come un “dramma popolare passionale”, con una protagonista femminile, tipica del suo cinema, che non riesce a prendere il mano il proprio destino a causa del padre approfittatore che lei mantiene. Il finale tragico è ricorrente nei suoi film, sempre coscienti della negatività del reale, in controtendenza con la produzione cinematografica di allora.
Il film sarà proiettato in una copia a colori restaurata nel 2008, con un commento musicale del polistrumentista e arrangiatore Michele Signore che sarà eseguito dal vivo da un complesso di cinque musicisti. Dopo gli spettacoli a Napoli e Bologna negli scorsi mesi, arriva il 7 e 8 ottobre a Milano e Torino.