Un uomo, una donna, di Claude Lelouch
Una delle vette del melodrammma d’amore, frainteso all’epoca dalla critica, capace di fermare in un fotogramma l’illusoria promessa di eternità. Palma d’oro al Festival di Cannes. Prime Video
Appuntamento a Deauville. Un posto nebbioso in Normandia dove convergono due anime colpite da un lutto terribile, la perdita del proprio coniuge. La scelta è la continuità della vita di fronte all’ineluttabilità della morte. Il mezzo attraverso il quale sconfiggere lo scorrere del tempo è la velocità. Spostarsi da Montecarlo a Parigi e da Parigi a Deauville con una Ford Mustang che porta indietro le lancette dell’orologio, accettando il fatto di potere essere ancora felici. Tutto per un telegramma. Se è per amore ogni cosa verrà perdonata.
Claude Lelouch con pochi mezzi e in sole tre settimane di riprese, riesce nell’impresa già compiuta da Michael Curtiz in Casablanca di creare una pietra miliare del cinema romantico. Lo fa armonizzando cliché e luoghi comuni in maniera tale da farli convergere in una festa di immagini e musica. Due cliché fanno ridere, cento cliché commuovono. Jean-Louis Duroc (Jean-Louis Trintignant) è un pilota automobilistico che ha perso la moglie Valerie (Valérie Lagrange) in circostanze tragiche; Anne (Anouk Aimée premiata con il Golden Globe per la sua interpretazione) è una segretaria di edizione che ha visto morire sul set il proprio compagno Pierre (Pierre Barouk, marito di Anouk Aimée e autore dei testi delle canzoni del film), stuntman di professione. Il film inizia con uno stupendo montaggio alternato: Jean Louis ed Anne alle prese coi rispettivi figli Antoine e Françoise. Ancora non si sono incontrati, si sono solo sfiorati fino al momento del colpo di fulmine che si rivela nei primi piani insistiti dei personaggi, in certe occhiate fugaci, in silenzi imbarazzati, in frasi con puntini di sospensione.
Lelouch alterna il passato e il presente con un montaggio semi sperimentale che si avvale dell’azzeramento dei dialoghi e una certa preponderanza delle musiche. Il tema Un homme et une femme è diventato famoso in tutto il mondo (come As Time Goes By per Casablanca) ma non è la sola canzone presente nel film. Francis Lai e Pierre Barouh confezionano altri brani come Aujourd’hui c’est toi, A l’ombre de nous, Plus fort de nous che azzerano le parole dei personaggi rendendoli muti, commentando gli stupendi paesaggi della Normandia spesso battuti da vento e pioggia. C’è anche un sentito omaggio a Vinìcius de Moraes in Samba Saravah suonata in uno dei flashback della spensierata vita matrimoniale di Anne. Questi ricordi si inseriscono come schegge di vetro nei corpi dei due amanti e li trattengono nei sensi di colpa, mettendo in atto un meccanismo di distanziamento. Il turbamento di Jean Louis è tutto nel suo monologo interiore spesso nevrotico e contraddittorio (“non capisco molto di psicologia femminile”); quello di Anne si rivela in un linguaggio del corpo da decodificare: il passarsi continuamente la mano tra i capelli o il mordersi le dita, il non riuscire a completare l’atto sessuale. La chiave per entrare dentro il mistero di questo film la fornisce lo stesso regista inquadrando sulla spiaggia di Deauville un uomo con il suo cane che procedono alla medesima andatura. Citando lo scultore Giacometti: “Se una casa fosse avvolta dalle fiamme salvereste un preziosissimo Rembrandt oppure il vostro gatto”? Che è come scegliere tra arte e vita. Di fronte alla professione di automobilista e di stuntman, sempre in stallo nella partita a scacchi con la morte, Anne e Jean-Louis devono scegliere di ricostruire le proprie esistenze, evitando che i momenti del passato li congelino in uno stato di indifferenza ed apatia. Ci sono i primi timidi contatti, mani che si sfiorano durante una gita in barca o che afferrano un collo di pelliccia. Poi c’è il sesso e il senso di colpa che ritorna tra bianco e nero e colore (la scelta del bianco e nero fu obbligata per motivi economici ma diventò un procedimento estetico riuscito).
Se è per amore, non resta dopo di loro il vuoto, ma un lungo vertiginoso abbraccio che si conclude in un fermo immagine semplice e potente.
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Premiato al Festival di Cannes 1966 con la Palma d’oro e vincitore dell’Oscar come miglior film straniero e migliore sceneggiatura, Un uomo, una donna è un melodramma d’amore continuamente messo in discussione dall’ombra della morte. Lelouch commenta gli avvicinamenti e gli abbandoni stemperandoli con musiche solo apparentemente pleonastiche. Frainteso da una parte della critica che lo giudicò “un banale fotoromanzo”, il film è in realtà un classico esempio di rovesciamento delle regole della Nouvelle Vague con una attenzione particolare all’inserimento del flashback come elemento sovversivo. L’effetto è non solo destabilizzante sulla narrazione ma anche sulle reazioni impulsive dei personaggi. Jean-Louis ed Anne si vogliono ma hanno anche paura di desiderarsi, di soffrire per amore. Ma si può fuggire di fronte ad una promessa di felicità? Salviamo il gatto, non Rembrandt. Citando Umberto Eco, il colmo della banalità lascia intravedere sempre un aspetto del sublime. Un uomo, una donna di Lelouch è una delle poche opere capaci di fermare in un fotogramma questa nostra illusoria promessa di eternità. Avremo sempre Deauville.
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Palma d’oro al 19° Festival di Cannes
Oscar per il miglior film straniero
Titolo originale: Un homme et une femme
Regia: Claude Lelouch
Interpreti: Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Pierre Barouh, Valérie Lagrange, Antoine Sire, Souad Amidou, Simone Paris, Henri Chemin, Yane Barry, Paul Le Person, Gérard Sire
Distribuzione: Prime Video
Durata: 103′
Origine: Francia, 1966