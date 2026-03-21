Appuntamento a Deauville. Un posto nebbioso in Normandia dove convergono due anime colpite da un lutto terribile, la perdita del proprio coniuge. La scelta è la continuità della vita di fronte all’ineluttabilità della morte. Il mezzo attraverso il quale sconfiggere lo scorrere del tempo è la velocità. Spostarsi da Montecarlo a Parigi e da Parigi a Deauville con una Ford Mustang che porta indietro le lancette dell’orologio, accettando il fatto di potere essere ancora felici. Tutto per un telegramma. Se è per amore ogni cosa verrà perdonata.



Corso online SCRIPT SUPERVISOR, dal 20 aprile





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Claude Lelouch con pochi mezzi e in sole tre settimane di riprese, riesce nell’impresa già compiuta da Michael Curtiz in Casablanca di creare una pietra miliare del cinema romantico. Lo fa armonizzando cliché e luoghi comuni in maniera tale da farli convergere in una festa di immagini e musica. Due cliché fanno ridere, cento cliché commuovono. Jean-Louis Duroc (Jean-Louis Trintignant) è un pilota automobilistico che ha perso la moglie Valerie (Valérie Lagrange) in circostanze tragiche; Anne (Anouk Aimée premiata con il Golden Globe per la sua interpretazione) è una segretaria di edizione che ha visto morire sul set il proprio compagno Pierre (Pierre Barouk, marito di Anouk Aimée e autore dei testi delle canzoni del film), stuntman di professione. Il film inizia con uno stupendo montaggio alternato: Jean Louis ed Anne alle prese coi rispettivi figli Antoine e Françoise. Ancora non si sono incontrati, si sono solo sfiorati fino al momento del colpo di fulmine che si rivela nei primi piani insistiti dei personaggi, in certe occhiate fugaci, in silenzi imbarazzati, in frasi con puntini di sospensione.



ACTING Corso di Recitazione cinematografica, a Roma dal 24 marzo





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Lelouch alterna il passato e il presente con un montaggio semi sperimentale che si avvale dell’azzeramento dei dialoghi e una certa preponderanza delle musiche. Il tema Un homme et une femme è diventato famoso in tutto il mondo (come As Time Goes By per Casablanca) ma non è la sola canzone presente nel film. Francis Lai e Pierre Barouh confezionano altri brani come Aujourd’hui c’est toi, A l’ombre de nous, Plus fort de nous che azzerano le parole dei personaggi rendendoli muti, commentando gli stupendi paesaggi della Normandia spesso battuti da vento e pioggia. C’è anche un sentito omaggio a Vinìcius de Moraes in Samba Saravah suonata in uno dei flashback della spensierata vita matrimoniale di Anne. Questi ricordi si inseriscono come schegge di vetro nei corpi dei due amanti e li trattengono nei sensi di colpa, mettendo in atto un meccanismo di distanziamento. Il turbamento di Jean Louis è tutto nel suo monologo interiore spesso nevrotico e contraddittorio (“non capisco molto di psicologia femminile”); quello di Anne si rivela in un linguaggio del corpo da decodificare: il passarsi continuamente la mano tra i capelli o il mordersi le dita, il non riuscire a completare l’atto sessuale. La chiave per entrare dentro il mistero di questo film la fornisce lo stesso regista inquadrando sulla spiaggia di Deauville un uomo con il suo cane che procedono alla medesima andatura. Citando lo scultore Giacometti: “Se una casa fosse avvolta dalle fiamme salvereste un preziosissimo Rembrandt oppure il vostro gatto”? Che è come scegliere tra arte e vita. Di fronte alla professione di automobilista e di stuntman, sempre in stallo nella partita a scacchi con la morte, Anne e Jean-Louis devono scegliere di ricostruire le proprie esistenze, evitando che i momenti del passato li congelino in uno stato di indifferenza ed apatia. Ci sono i primi timidi contatti, mani che si sfiorano durante una gita in barca o che afferrano un collo di pelliccia. Poi c’è il sesso e il senso di colpa che ritorna tra bianco e nero e colore (la scelta del bianco e nero fu obbligata per motivi economici ma diventò un procedimento estetico riuscito).



Corso online di COLOR CORRECTION, dal 10 aprile





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Se è per amore, non resta dopo di loro il vuoto, ma un lungo vertiginoso abbraccio che si conclude in un fermo immagine semplice e potente.