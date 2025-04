Fundraising per l’audiovisivo: Corso online dal 14 aprile







A partire – più o meno – da Benvenuti al sud, o ancora prima dal Montalbano televisivo di Sironi, il cinema italiano ha scoperto il meridione d’Italia come location privilegiata per un cinema che sta a metà tra la promozione (eminentemente turistica) dei luoghi e la narrazione di una o più tradizioni che, a partire dalla gastronomia per finire a quelle familiari, caratterizzano gli ambienti nel mondo reale. Tracce di questo cinema, ormai così diffuso, se ne ritrovano in tono comico-brillante nei primi film di Zalone, che nell’esaltare questa sua meridionalità (la sequenza delle orecchiette finite nella spazzatura è emblematica) ovviamente finisce per smitizzarne la narrazione e riportare il tema dentro le sue coordinate più credibili.

Una vita da sogno. L’abbaglio, opera prima di Alessandra Cardone, ne è un esempio classico e quasi paradigmatico. Girato nei bellissimi luoghi del Salento, il film non soffre certo di carenza di scenari naturali. Ma forse è qui che sta il problema, quando si prova a fare diventare questi riflesso onnicomprensivo della vita che in quei luoghi si svolge. Una vita da sogno – L’abbaglio vuole coniugare la bellezza dei luoghi, la cucina, i legami familiari con il tema del (nonostante tutto questo) fuggire dal sud, facendo di questi argomenti il canovaccio narrativo del film.

La storia è quella di Nicola (Andrea Simonetti) che è vedovo, proprietario de “La rosa nera”, un ristorante dove si coltiva la cucina del territorio ed è padre di Aqua (Denise Tantucci), una quasi diciottenne divisa tra il locale e la scuola. Un giorno nel ridente paesino arriva un famoso attore, Johnny Light (Christopher Backus), per girare lo spot di un profumo che una sera va una sera a cena a La rosa nera e si innamora di quella cucina. Al contempo nasce una amicizia, un po’ sospetta tra Nicola e Johnny e questi invita l’amico ad andare a Los Angeles a gestire un suo ristorante.



Il film, per la verità, pur con le sue evidenti debolezze di trama, di drammatizzazione e di qualcos’altro, scorre liscio come un episodio di una fiction e non c’è niente di male. Ma il tratto che più diventa punto di rottura, determinando un certo distacco e con questo anche l’attenzione dello spettatore, è, come spesso accade, l’incredibilità delle situazioni. Il problema di questo cinema – e purtroppo Una vita da sogno. L’abbaglio non è immune – è quella abusata edulcorazione dei luoghi come posti perfetti, nei quali si percepisce l’armonia tra le persone e la natura in una stretta reciproca amabilità. Ma detto a chiare lettere, il sud non è questo, o almeno per la gran parte non è questo, e se la qualità di alcuni profili della vita per certi versi possono apparire invidiabili, per molte altre ragioni il discorso è opposto. Si certo, si comprende bene che il cinema è cinema e si lavora di fantasia, ma il tema è sempre quello: se chi racconta si riferisce ad una realtà precisa, va bene modificarla, ma non rivoltarne il senso. Una vita da sogno. L’abbaglio (titolo peraltro un po’ ambiguo) soffre di queste incertezze e di questi punti critici e, pur con l’impegno di Andrea Simonetti, e della giovane Denise Tantucci, il film, pur con un suo sopito brio, lascia perplessi.

Regia: Alessandra Cardone

Interpreti: Andrea Simonetti, Denise Tantucci, Christopher Backus, Luigi Ciardo, Donatella Bartoli

Distribuzione: Unicorn, 102 Distribution

Durata: 90’

Origine: Italia, 2024

