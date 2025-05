UnArchive Found Footage Fest, le live performance in programma

BORSE DI STUDIO per LAUREATI DAMS e Università similari







UnArchive Found Footage Fest, il festival dedicato alla rielaborazione creativa delle immagini di archivio, la cui 3° edizione si terrà a Roma dal 27 maggio al 1° giugno 2025, ha pubblicato il programma delle live performance che si svolgeranno durante l’evento. Le sonorizzazioni saranno cinque e ripercorreranno approcci, tendenze, sperimentazioni della musica contemporanea associata al riutilizzo e alla manipolazione delle immagini, dando spazio a grandi nomi del genere ma anche a talenti emergenti.

Il primo appuntamento è il 27 maggio alle 22:00 presso lo spazio Zalib con Rivisitazione dello sciopero di Luca Maria Baldini e Cosimo Terlizzi, che rielabora materiali girati da Pier Paolo Pasolini durante lo sciopero dei netturbini di Roma del 1970, in origine destinati a far parte del progetto mai realizzato Appunti per un film sull’immondezza. Sempre allo spazio Zalib, giovedì 29 maggio alle 22:00 Davide Minotti e Valeria Miracapillo presenteranno, insieme all’attrice Deniz Özdoğan, At All Hours and None, ritratto dell’autrice turca Aslı Erdoğan, giornalista e attivista per i diritti umani che vive in esilio dopo essere stata prigioniera politica in Turchia. Entrambe le proiezioni avverranno con un sistema di silent sound system, che prevede l’utilizzo, per gli spettatori, di cuffie wireless insonorizzanti.

Venerdì 30 maggio alle 22:30 si prosegue, questa volta al Live Alcazar, con la serata Beats & Pieces, un flusso di immagini presi dalla collezione omonima della cineteca nazionale olandese Eye Filmmuseum, rielaborate e manipolate dalla vj e studiosa di cinema Rossella Catanese e accompagnate dalla colonna sonora originale di Piero Fragola, realizzata con un innovativo sistema polifonico.

Sabato 31 maggio alle 21:00 si terrà invece, presso l’Auditorium Parco della Musica, l’anteprima internazionale di darker, cineconcerto con le musiche di David Lang e film di Bill Morrison, eseguito dal PMCE Parco della Musica Contemporanea Ensemble. Infine, domenica 1° giugno alle 22:30 al Live Alcazar chiuderà il festival Innesti, realizzato da Federica Foglia e con le musiche di Attila Faravelli, Enrico Malatesta e Nicola Ratti.

Tutte le informazioni su UnArchive Found Footage Fest sono disponibili sul sito ufficiale del festival.



