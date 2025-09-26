Une vie rêvée, di Morgan Simon
Attraverso la centralità del ruolo di Valeria Bruni Tedeschi porta avanti un’indagine sulla vita nelle banlieue parigine. Presentato in anteprima al MIX Festival di Milano della settimana scorsa
Nicole e suo figlio Serge vivono nella banlieue parigina, al quinto piano di un palazzo popolare. Ma la loro vita non è stata sempre questa: prima di trasferirsi in periferia, infatti, entrambi stavano in una casa normale a Parigi – con tanto di giardino esterno. Ed è proprio attorno questa presunta normalità che si srotola l’intero racconto di Nicole, nel suo rapporto con le cose e le istituzioni francesi. Perché sin dalle primissime scene si evince come la correlazione tra il sistema economico e la vita pratica, quotidiana, domina tutta la sua realtà. Al pari di questo materialismo (anche e soprattutto burocratico) Une vie rêvée mette in scena la relazione familiare madre-figlio seguendo da vicino gli spossamenti dettati da una continua rincorsa della stasi, della stabilità economica apparentemente impossibile.
Une vie rêvée, che esteticamente si veste di un appariscente ma curioso gusto kitsch, è ambientato tutto nell’arco dei giorni delle festività natalizie, sino all’avvento del nuovo anno. Nicole quindi, personalità che difficilmente si priva di piaceri consumistici – quando la vediamo attraversare il centro commerciale la fascinazione del luogo è forte – vive il conflitto costante tra quello che potrebbe avere e quello che effettivamente può permettersi, per lei e per suo figlio diciannovenne Serge (Félix Lefebvre). Al pari di At work il genere che Morgan Simon affronta è quindi quello dello sguardo in direzione del rapporto tra un’economia e le conseguenze partiche che questa esercita e/o non esercita. Qui però lo sguardo di Morgan Simon include anche le classi popolari, escluse dal normale corso degli eventi e messe ai margini da un sistema sociale più grande di loro; e che forse non li capisce. Non siamo certo ai livelli tematici e stilistici altissimi de Gli indesiderabili di Ladj Ly riguardo l’affondo politico che in Une vie rêvée viene svolto, però è la direzione presa è pressoché la stessa.
Il vero centro nevralgico attorno al quale ruota l’intera vicenda è Nicole (Valeria Bruni Tedeschi), e nel prendersi interamente carico del ruolo cardine si avverte un’efficace diramazione delle tracce immesse: la trama familiare, gli accenni comici, la relazione sessuale e sentimentale. La criticità di fondo, nel modo in cui avviene lo svolgimento, resta però alquanto visibile perché Une vie rêvée palesa una scrittura troppo esposta, e in alcuni momenti (specialmente quelli di maggiore movimento fisico ed emotivo) saltano immediatamente all’occhio tutti i bit della scena, manifestando quindi una poca naturalezza e immersività. Al netto di tutto però Morgan Simon firma un secondo lungometraggio (dopo A taste of ink) che riesce a rimanere compatto lungo l’intera visione, arrivando al lieto fine con discrezione e senza fretta, senza commettere facili errori o banali semplificazioni.