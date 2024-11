Corso online PRODUZIONE CINEMA E TV, con Tore Sansonetti. Dal 26 novembre!



Netflix ha rilasciato il trailer e le prime immagini della serie evento Il Gattopardo, in arrivo sulla piattaforma nel 2025 e che vede la partecipazione di Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel e Saul Nanni. Un progetto ambizioso quello a cui si è dedicato il regista Tom Shankland assieme al creatore e produttore esecutivo Richard Warlow, che hanno deciso di riscoprire e modernizzare una storia del 1963, alla quale anche Luchino Visconti aveva messo mano per realizzare il suo omonimo film. Basato su uno dei romanzi più influenti della letteratura italiana, Il Gattopardo è un racconto epico e sensuale, ambientato nella Sicilia del 1860, durante i tumulti per la spedizione di Garibaldi, intenta ad unificare l’Italia.

Al centro della storia della serie c’è Don Fabrizio Corbera, ossia il Principe Salina, interpretato da Kim Rossi Stuart, il quale conduce una vita piena di sfarzo e agi. Dal momento in cui l’aristocrazia siciliana si sente minacciata dall’unificazione italiana, Fabrizio comprende che il futuro della sua casata e della sua famiglia è incerto. Per salvare la situazione stringerà patti e alleanze anche contrari ai suoi principi, fino a giungere ad una scelta che appare insormontabile. Don Fabrizio avrà nelle mani l’occasione di salvare il futuro della sua famiglia, organizzando un matrimonio tra l’affascinante Angelica e suo nipote Tancredi. Così facendo però spezzerebbe il cuore di sua figlia Concetta, interpretata da Benedetta Porcaroli. Con il grido “Per l’Italia unita” e le sparatorie sulle note di Va, Pensiero, possiamo già attraverso il trailer addentrarci nell’atmosfera della vicenda, dove lusso e rivolte si compenetrano.

La serie sembra esplorare con taglio moderno le dinamiche familiari e l’amore, ma anche il potere e il cambiamento che il progresso porta con sé. Una storia che riflette su tematiche universali e senza tempo. “Se vogliamo che tutto rimane com’è, bisogna che tutto cambi” afferma il Tancredi di Saul Nani, rassicurando il pubblico con questa citazione storica che rivediamo immutata anche nel trailer. La speranza di noi spettatori non risiede semplicemente nella fedeltà dei dialoghi, ma anche nella voglia di rivivere questa emozionante storia con una serie degna di due opere che hanno segnato la cultura del nostro paese.



