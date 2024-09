Venezia 81 – Horizon 2. Incontro con Kevin Costner e il cast

Siamo giunti alle battute finali di questa 81a edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Chiudono questi dieci giorni intensi e ricchi di eventi Pupi Avati e Kevin Costner.

Costner presenta, fuori concorso, il secondo capitolo della sua monumentale opera Horizon- An American Saga, un evento dal sapore di maratona dato che il direttore Alberto Barbera ha deciso di proiettare anche il primo film.



La conferenza stampa vede al tavolo gli interpreti Luke Wilson, Isabelle Fuhrman e Alejandro Edda; il compositore John Debney e ovviamente l’attore, regista e produttore Kevin Costner.

“Questo film viene da lontano, non è caduto dal cielo. Alle volte l’ispirazione nasce da un libro, altre volte dalla nostra immaginazione. Come in questo caso.” dice il regista. Traspare dalle sue parole l’enorme passione per questo grandioso progetto che considera quasi come un lascito al suo Paese e alla storia. “Horizon non è un messaggio, è un promemoria di quanto è stato difficile per chi ha affrontato questo viaggio. Non voglio mandare messaggi politici a nessuno“.

Pur affrontando il genere western, pone al centro della narrazione le donne e la loro vita in quegli anni. Probabilmente perché, come egli stesso ammette, non ama particolarmente il filone tradizionale: “Non sono film realistici, sembrano fatti solo per mostrare scontri a fuoco e pistole“. Seguendo questo pensiero, evita anche di mostrare eccessivamente la violenza, quello che davvero affascina Kevin Costner sembra essere invece il dramma in assenza di regole e il reale.

Quest’ultime hanno di certo più impatto quando sono accompagnate dalla musica. Le musiche di Horizon si fondono perfettamente con i paesaggi mostrati sullo schermo. “Le stupende vedute e lo scenario mi hanno ispirato, poi quando ho visto questo cast straordinario e i personaggi l’ispirazione è aumentata. Ma è stato tutto merito di Kevin che ancora ringrazio per aver realizzato il sogno di tutti i compositori: creare la colonna sonora di un western” ha dichiarato Debney.

A questo punto, la parola passa proprio al resto del cast. Luke Wilson, Isabelle Fuhrman e Alejandro Edda raccontano di come la lettura del copione gli abbia fatto pensare a un romanzo storico, un western epico che riesce però a catturare anche la quotidianità e la fatica. In un perfetto italiano, Edda dichiara: “Un sogno diventato realtà“.

Quando arriva dalla sala una domanda sui risultati al boxoffice del primo capitolo, Costner risponde: “Il primo non ha avuto un grande successo. Non era previsto che venissi qui a Venezia perché avrei voluto rilasciare il secondo capitolo sette mesi dopo l’uscita del precedente, ma questo è stato un miracolo. Alberto mi ha fortemente voluto perché crede nei film e sono in debito con lui. Indipendentemente dal successo, io sono convinto che un film, se autentico, vivrà in eterno. Quando sono stato qui 35 anni fa, sono venuto con un film che non ha avuto un grande successo generale ma ho vinto. Durante la proiezione la sala era piena e alla fine mi hanno applaudito, ho capito che da quel momento non sarei stato più lo stesso perché avevo fatto un film per il mondo“.

La conferenza si conclude guardando al futuro e al prossimo capitolo. “Il secondo è stato difficile ma il terzo sarà devastante perché conosciamo i personaggi e ci saranno vicende difficili a metterli alla prova“. Ma ci lascia con la promessa che, nonostante le complicazioni, ce la farà.



