Venezia 81 preview – Diciannove. Il coming of age di Tortorici prodotto da Guadagnino

Nella sezione Orizzonti di Venezia 81 – dedicata ai film rappresentativi di nuove tendenze del cinema mondiale, agli esordi e alle cinematografie meno note – troviamo Diciannove di Giovanni Tortorici.



Un diciannovenne palermitano lascia Londra e gli studi di economia per tornare in Italia, a Siena, e iscriversi alla Facoltà di Lettere. Il suo viaggio verso l’autodeterminazione e la ricerca di un posto nel mondo passa attraverso i ricordi e il conforto dato dalla letteratura medievale e dalla musica antica; diventando così anche l’emblema di una denuncia della deriva culturale e sociale dei nostri tempi.



Tortorici quindi approda al lido con un coming of age (il secondo in concorso in questa sezione insieme al giapponese Happyend di Neo Sora), dai tratti autobiografici, che lo vede impegnato sia come regista che come sceneggiatore.

Le riprese si sono svolte tra Londra, Milano, Siena e Palermo nell’estate dello scorso anno.

Manfredi Marini è il giovane attore esordiente che interpreterà il protagonista. Al suo fianco: Vittoria Planeta, Dana Giuliano, Zackary Delmas, Sergio Benvenuto e Luca Lazzareschi che sarà presente alla 81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica anche con Campo di battaglia di Gianni Amelio.

Tra i produttori di Diciannove troviamo Luca Guadagnino con la sua Frenesy Film Company. In effetti, Giovanni Tortorici ha partecipato nel 2020 a ben due opere del regista: Fiori, fiori, fiori – corto documentario presentato proprio a Venezia quell’anno – e We Are Who We Are – miniserie televisiva per HBO e Sky Atlantic; nella prima come operatore di camera, mentre nel ruolo di assistente alla regia nella seconda.

Inoltre è ormai noto anche il grande interesse di Luca Guadagnino per questo tipo di narrazioni introspettive, per i protagonisti adolescenti o poco più che intrecciano viaggi on the road con il percorso di ricerca del sé e della propria identità; ne sono esempi perfetti Chiamami col tuo nome, Bones and all, la stessa miniserie We Are Who We Are e lateralmente anche il suo ultimo lavoro Challengers.

Sale ancor di più la curiosità per questo debutto che il direttore Alberto Barbera definisce:

“un coming of age con uno scarto abbastanza evidente rispetto al cosiddetto giovane cinema italiano”

Diciannove, quindi, sarà in concorso nella sezione Orizzonti a Venezia per poi giungere al TIFF- Toronto Film Festival (Discovery) che si svolgerà dal 5 al 15 settembre 2024.



