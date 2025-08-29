

Presentato in concorso all’82esima Mostra del cinema di Venezia, À pied d’œuvre segna il ritorno dietro la macchina da presa di Valérie Donzelli, a due anni dal precedente Il coraggio di Blanche (2023). Un’opera, tratta dall’omonimo romanzo autobiografico di Franck Courtès, più semplice e misurata rispetto alle precedenti che segue, passo dopo passo, la nuova vita di Paul, un ex fotografo di successo, che decide di lasciarsi alle spalle una vita agiata, per dedicare anima e corpo alla scrittura. La sua scelta radicale lo porterà a sperimentare il mondo della precarietà. Un film che abbraccia sinceramente la semplicità del percorso esistenziale del suo protagonista, raccontando anche la precarietà dell’attuale mondo del lavoro. Abbiamo incontrato la regista e l’attore protagonista Bastien Bouillon, la cui ottima interpretazione riesce a dare vita a un personaggio onesto e gentile ma estremamente determinato nel portare avanti la sua piccola rivoluzione silenziosa. La regista ha raccontato in questi termini la genesi dell’opera e la successiva scelta di Bastien Bouillon come attore protagonista.

“Innanzitutto, quando leggo un libro per me è automatico visualizzarlo per immagini. In questo senso, del libro di Franck Courtès, da cui ho tratto questo film, mi ha colpito immediatamente il testo, la bellezza della scrittura. Ho subito avuto il desiderio di metterlo in scena per il cinema. Mi ha molto aiutato nell’adattamento il ritmo della narrazione. Sapevo di voler fare un film a metà strada tra Il romanzo di un baro di Sacha Guitry e Senza tetto né legge di Agnès Varda. Ho deciso poi di lavorare alla sceneggiatura insieme a Gilles Marchand, il cui punto di vista sul mondo mi sembrava molto adatto al film che volevo fare. È una storia che da subito ho sentito molto personale, per questo mi sono voluta circondare di collaboratori a me vicini. L’idea di avere Bastien è stata confermata dal mio compagno. Io avevo già in mente Bastien ma mi sembrava troppo giovane per reggere il peso della vita di questo personaggio che nel romanzo ha già cinquant’anni. Invece, confrontandomi con lui, ho capito che avrebbe dato una dimensione politica ancora maggiore alla scelta che il personaggio compie e così gli ho offerto subito la parte.”



Bouillon, la cui interpretazione rappresenta il vero valore aggiunto del film, ha raccontato il suo approccio ad un personaggio così silenziosamente determinato nel ricercare la propria dimensione nonostante le evidenti avversità che gli si pongono davanti alla strada.

“Ho letto la sceneggiatura e ho capito che dovevo entrare in sintonia con il percorso di questo personaggio e soprattutto con la visione di Valérie. Abbiamo trovato una strategia comune e a quel punto mi sono calato nel personaggio di Paul, cercando di non sovrastarlo, lavorando di sottrazione per non farlo diventare qualcuno che rivendica con astio la sua scelta. Ho lasciato emergere il profilo di quest’uomo che mantiene sempre un basso profilo, pacato ma estremamente determinato e che il pubblico potesse interagire con lui.”



Con À pied d’œuvre, Donzelli adatta nuovamente per il grande schermo un romanzo della letteratura francese dopo averlo già fatto due anni fa per realizzare Il coraggio di Blanche (2023) con il romanzo L’Amour et les Forêts di Éric Reinhardt. Il romanzo di Franck Courtès ha, però, in una qualche maniera modificato il suo modo di scrivere per il cinema.

“Quello che ha cambiato il romanzo nella mia scrittura è il ritmo che ho deciso di dare al film. Ho capito che dovevo lasciare più spazio ai momenti di osservazione e introspezione. Questo probabilmente si è intrecciato al fatto che mi sono identificata tanto con il personaggio di Paul e con il suo rapporto con la scrittura che è uguale a quello che ho io col cinema. Di conseguenza, avevo bisogno di essere sincera nel descrivere la sua ricerca di senso che, in un certo qual modo, corrisponde alla mia.”



Nel film di Donzelli, le vicende del solitario protagonista si intrecciano con un’esplicita critica sociale nei confronti del consolidato modello della gig economy fatto di precarietà e di lavori sempre più malpagati. La regista spiega la sua idea di cinema politico a partire da una particolare scena del film nella quale il protagonista, affamato e senza più soldi, si ritrova costretto a portarsi a casa una renna appena investita inavvertitamente sulla strada per provare a fare scorte di cibo.

“Per quanto riguarda la scena della renna la ritengo assolutamente geniale e ho deciso subito di tenerla del film. Riesce perfettamente ad incarnare lo stadio primario dell’uomo in cui si ritrova il protagonista in un determinato punto del film. Paul deve riuscire a sopravvivere come se fosse un uomo primitivo e si ritrova costretto a portarsi a casa la renna appena investita per errore. Ma non siamo più nel medioevo e ovviamente l’uomo non è in grado di scuoiare un animale e di tagliarlo a pezzi. Ma questo momento disperato è fondamentale per il suo percorso personale, perché lì capisce di aver toccato il fondo. Da quel momento in poi, ritroverà la forza per ricominciare. Per quanto riguarda, infine, l’idea che il mio film sia rivoluzionario, beh, non oserei dire tanto, credo che il cinema sia politico. Tutti i film sono politici, i miei lo sono a modo loro. Marguerite & Julien – La leggenda degli amanti impossibili, ad esempio, era un film estremamente politico che trattava di una donna privata di qualunque forma di libertà a cui ne resta soltanto una: quella di amare il proprio fratello. Ma nessuno lo ha capito, anzi è stato frainteso dalla critica. Ad ogni modo, credo che il cinema sia sempre politico e questo perché inevitabilmente tratta di temi che accendono dibattiti e scambi di opinioni e questo per me è sempre importante, al del resto. À pied d’œuvre lo è probabilmente in maniera più esplicita, nel senso che rimette in discussione un intero sistema: quello del lavoro precario di oggi.”



