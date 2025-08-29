Venezia 82 – Director’s Diary: Incontro con Aleksandr Sokurov



LA SCUOLA DI DOCUMENTARIO di SENTIERI SELVAGGI





----------------------------

--------------------------------------------------------

Aleksandr Sokurov ha presentato oggi alla stampa della Mostra di Venezia Director’s Diary, il suo ultimo documentario, di oltre 5 ore, incentrato sulla storia del suo Paese nella seconda metà del Novecento: “É il primo film in cui io partecipo in prima persona, ho sempre scritto finzione. Questa volta, il film é stato scritto non da me, ma dal mio Paese, dalla Storia, dalle persone che hanno creato gli eventi. Non è un caso che il film si chiami il “taccuino” del regista, perché dimostra il processo di “raccolta” dei fatti. Ma non lo si può chiamare diario, perché la riflessione su questi eventi ancora ci spetta”, spiega Sokurov.

A detta del cineasta, il suo lavoro “non é un analisi, ma una sintesi” del passato recente in Russia. Una sintesi che deve comunque essere utilizzata in funzione del presente, come un “taccuino”, appunto, nelle nostre mani: “i>o raccolgo, cerco di ricostruire l’integrità della storia della vita umana. In questo modo, forse possiamo comprendere almeno qualcosa di ciò che ci succede intorno. E ci accorgiamo che ciò che davvero era l’oggetto di preoccupazione delle persone 30-40 anni fa lo è ancora oggi”.



PROFESSIONE CINEMA, un workshop gratuito a Roma il 13/14 settembre



-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sokurov ha poi sottolineato che il film è il suo modo, in quanto studioso di storia, di mostrarci come le radici dei nostri conflitti odierni non debbano sorprenderci, essendo in realtà figlie del secolo scorso. A suo avviso, la colpa è della politica che ci portiamo dietro dal dopoguerra: “Non abbiamo l’attitudine al dialogo, l’attitudine diplomatica di risolvere i conflitti discutendo. Nel film, ad un certo punto, compare un cartello che dice: “meglio 10 anni di trattativa che 1 giorno di guerra”.



SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI, scarica la Guida della Triennale 2025/2026





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ma a parlare é stato anche il montatore Aleksandr Zolotukhin che, interrogato sulle metodologie e i criteri di selezione nei confronti dell’archivio di Leningrado, ha spiegato la necessità di principi-guida inediti che guidassero il processo di montaggio: “Tutti conoscono i principi della scuola sovietica nel montaggio. Nel nostro film il senso è dato dal conflitto tra la scrittura e l’inquadratura, non dal conflitto tra due inquadrature. A volte le scritte nel film aggiungono qualcosa, altre volte contrastano”.

Director’s Diary avrà una distribuzione televisiva (probabilmente diviso in 7 parti), ma con uno spiraglio aperto anche per un affaccio nelle sale nella sua versione integrale.



Script Supervisor: la memoria del set, corso online dal 2 settembre!



-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BORSE DI STUDIO per LAUREATI DAMS e Università similari per la Scuola di Cinema Sentieri selvaggi



----------------------------

--------------------------------------------------------