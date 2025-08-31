Venezia 82 – Le mage du Kremlin. Incontro con Olivier Assayas e il cast



Olivier Assayas torna alla Mostra del Cinema di Venezia con Le Mage du Kremlin, film tratto dal romanzo omonimo di Giuliano da Empoli sull’eminenza grigia di Vladimir Putin, Vadim Baranov, personaggio fittizio basato su Vladislav Surkov.

Durante l’incontro con la stampa, sia l’autore del romanzo che il regista sottolineano come il vero intento del film sia quello non solo di parlare della politica russa, ma anche e soprattutto di soffermarsi sulla trasformazione del panorama politico odierno: “penso che abbiamo fatto un film su cosa la politica sia diventata e quali siano i pericoli della situazione in cui siamo. Abbiamo preso Putin come esempio, ma potevamo parlare di tanti altri leader, il film parla della trasformazione del panorama politico e di come esso sia cambiato dalla mia generazione ad oggi, e la cosa spaventosa è che non abbiamo trovato una risposta, non c’è una reazione emergente a quanto stiamo affrontando“, spiega Assayas.

Un pensiero condiviso anche dagli altri membri del cast: Jeffrey Wright, che nel film interpreta uno scrittore americano, sottolinea come la lettura del romanzo e la partecipazione al film l’abbiano stimolato ad una ricerca anche personale sul passato della politica europea, e su come quest’analisi sia fondamentale per comprendere le implicazioni globali di quanto accaduto nel mondo contemporaneo. “In America avevamo l’idea di poter essere meglio, e ora che questa situazione è cambiata, e forse ci stiamo avvicinando a quanto accade nel film, è importante parlare di questa storia e che questo film venga visto in America“, aggiunge alla fine del suo discorso.

Jude Law, che nel film interpreta Vladimir Putin, riflette sulla sua definizione di potere e di successo e su come sia cambiata prima e dopo la fine delle riprese, ammette: “Non so se ho una vera definizione, penso che prendere parte al film mi abbia stimolato a cercare di capire cosa sia il potere, ma non ho trovato una vera risposta“.

Paul Dano, che nel film interpreta Baranov, ribatte: “Penso che in realtà non ci sia la necessità di cercare i lati positivi dei personaggi che un attore interpreta, semmai c’è bisogno di capire il punto di vista del personaggio, la sua prospettiva, e quindi chiedersi il perché delle sue azioni. Guardare le sfumature di grigio è molto più difficile, ma sicuramente più utile che guardare solo il bianco e il nero di un personaggio.”

Alicia Vikander, invece, nel film interpreta Ksenija, unica voce femminile della storia.

Il regista voleva che il suo personaggio rappresentasse la libertà, l’energia che negli anni ’90 ha portato alla caduta dell’URSS, e ha collaborato con Vikander per creare un personaggio plasmato su di lei: “Ci sono tanti uomini in questo film ed era importante bilanciare con una controparte che fosse anche una figura morale. Il mio personaggio diventa una sorta di specchio per Baranov, per rendersi conto delle sue decisioni, della sua visione, della sua morale e delle sue responsabilità, e penso che sia scritto benissimo, ci sono così tanti diversi elementi, ci sono io, ma c’è anche una donna che definisce la Russia e che ha una sua evoluzione nel film, è una mutaforma, che definisce il momento, il qui e ora e in cui è, e non ha paura di guardare in faccia la realtà“, spiega l’attrice.

Parlando invece della colonna sonora, dominata dalla musica elettronica e in particolare da canzoni tratte dall’album Joe Patti’s Experimental Group di Franco Battiato, Assayas racconta entusiasta: “Volevo una colonna sonora elettronica, e sono un grande fan di Franco Battiato, credo davvero che sia un genio, e non conoscevo quell’album ma quando l’ho ascoltato ne sono rimasto ossessionato, l’ho ascoltato per giorni e ho deciso che doveva essere nel film, e infatti così è stato“.

Il film sarà in sala a partire dal 21 Gennaio 2026.



