La regista Mona Fastvold presenta al festival di Venezia uno dei suoi progetti più ambiziosi della carriera, The Testament of Ann Lee. Un musical che porta alla luce una delle poche figure di leadership femminile presenti nella storia. Come ha dichiarato subito la regista: “Ho pensato che, nella storia di Anne Lee, ci fosse proprio questo elemento che parlava direttamente a me: il modo in cui lei guidava, credo che il suo modo di guidare la comunità con empatia e gentilezza, e di voler creare uno spazio in cui tutti fossero uguali — uomini, donne, persone di colore, con attenzione ed empatia anche per i bambini, in quell’epoca e in quel contesto — sia qualcosa di davvero importante di cui parlare oggi.”

La conferenza si concentra fin dalle prime domande sulla difficoltà di rappresentare un personaggio storico complesso come quello di Ann Lee attraverso un linguaggio cinematografico contemporaneo. Si ragiona sulle musiche realizzate da Daniel Blumberg, sulle coreografie e sulle vari personaggi. Amanda Seyfried interpreta Ann Lee e ha raccontato: “So che è stato speciale, anche se difficile. Ho interpretato una donna che ha subito così tanti traumi, e li ha superati con questa visione e devozione a Dio. Al tempo stesso si è raccontato di una donna che, alla fine, sente di avere un posto in questo mondo, come donna e figlia di Dio, al servizio degli altri.”



Questo film si fonda sulle poche informazioni tramandate negli anni riguardo ad Ann Lee e i suoi seguaci, denominati gli Shakers, ma soprattutto su un lungo processo di analisi dei loro inni, per poter restituire una narrazione dinamica, abbinata ai movimenti e alla voce con cui i personaggi esprimono la loro fede. Il compositore Daniel Blumberg spiega: “C’erano moltissimi inni Shaker, bellissimi, a cui abbiamo potuto attingere. Li abbiamo ascoltati tutti, ed è stato meraviglioso farlo insieme. E poi da lì li abbiamo sviluppati fino a quello che si sente nel film.”



La regista fa comprendere quanto sia stato fondamentale poter lavorare con dei collaboratori e attori che credessero nel progetto. La coreografa Celia Rowlson Hall commenta come si è basata sui quadri che raffiguravano gli Shakers in America per realizzare le varie danze e adattare i vari movimenti ad Amanda Seyfried affinché risultassero autentici e spontanei. Lo sceneggiatore Brady Corbet, con cui Mona Fastvold ha già collaborato più volte, ha sottolineato l’importanza di mantenere coerenza e continuità, elementi che rendono il film un’opera d’arte compiuta.



The Testament of Ann Lee è un film ambizioso che restituisce grandezza a una figura storica paragonabile a Giovanna d’Arco, a cui era necessario dedicare il giusto spazio. La regista stessa ha spiegato così la portata del progetto: “Io pensavo che lei lo meritasse. Non siete d’accordo? Non pensate che Ann Lee meritasse qualcosa di grandioso e meraviglioso? Quante storie abbiamo visto dedicate a icone maschili su scala monumentale? Quante volte, ancora e ancora? Non possiamo vedere almeno una storia così su una donna?”



