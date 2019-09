Venezia76 – Babyteeth, di Shannon Murphy

Quando Milla incontra Moses al binario 4… il nostro film inizia. Due destini che sembrano anni luce lontani improvvisamente si scontrano, si attraggono, trovano attimi di pace e “perdono il treno” andando via insieme. Lei è una sedicenne gravemente malata e lui un ventenne spacciatore con evidenti problemi relazionali. Non c’è tempo da perdere: Milla si fa tagliare i capelli in stile rat, ospita a casa Moses e terremota i suoi equilibri familiari. “Questo è il peggior modo di fare i genitori che possa immaginare”, dice Anna al marito Henry guardando la figlia abbracciare il ragazzo di strada. I due coniugi stanno sostanzialmente guardano dalla finestra il “nostro” stesso film: l’improvvisa crescita amorosa di Milla con un ragazzo problematico è destinata fatalmente ad arrestarsi. Babyteeth, pertanto, vuole semplicemente fotografare la fragilità di due adolescenti e l’inadeguadezza di due adulti nel gestire le responsabilità perseguendo quelle ormai classiche traiettorie narrative che tante volte abbiamo visto nel cosiddetto cinema indie americano degli ultimi vent’anni. Solo che questa volta non siamo in qualche sperduto paese del MidWest statunitense, bensì nell’agiato quartiere borghese di una città australiana dove lo pischiatra Henry Finlay (Ben Mendelsohn) e la ex musicista Anna Finlay (Essie Davis) cercano di affronare il terribile dolore della malattia della figlia (Eliza Scanlen).

Ecco allora: adattando l’omonima piece teatrale di Rita Kalnejais la giovane esordiente Shannon Murphy cerca istantanemente referenze a un cinema che (evidentemente) conosce molto bene. Il suo film sembra un catalogo puntiglioso e un po’ ingenuo di molte ritornanze (che sfiorano il cliché) dell’indie americano riproposte con sincera adesione alla delicata materia. Perché Milla vuole vivere e vuole fare esperienza. Come un personaggio di Hal Ashby sfida il mondo e il poco tempo che le rimane seguendo Moses e immergendosi nella città, riprendendo a suonare e a sorridere. Il film si dipana quindi tra “capitoli” sentimentali alla Wes Anderson, un rapporto di coppia tragicomico alla Noah Baumbach e una protagonista che guarda il mondo come nel cinema di Sofia Coppola. Insomma, i riferimenti sono alti e la maturità registica di Shannon Murphy non può (ancora) reggerli… ma poco importa. Babyteeth riesce raramente a sfondare le barriere emotive dello spettatore e adotta soluzioni formali ampiamente derivative, ma sa comunque disegnare un percorso interiore di catarsi senza mai essere ricattatorio e trovando qui e là notevoli momenti di cinema. Come nel capitolo finale, su quella spiaggia, dove una soggettiva sopravvive al dolore…