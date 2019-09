Venezia76 – Rare Beasts. Incontro con Billie Piper, Leo Bill e Kerry Fox

Debutta al lido Billie Piper scrivendo, dirigendo e interpretando Rare Beasts. Presentata alla Settimana della Critica, l’opera prima dell’attrice inglese racconta la storia di Mandy, madre single smarrita fra le dicotomie e le follie che affliggono le donne in primis, ma non di meno anche gli uomini. Chiunque sia una “bestia rara” in questo mondo. Così la Piper mette in scena un personaggio che vive ai lati del mondo, che si muove goffamente fra il convenzionale e l’anticonvenzionale, indecisa se assecondare il post femminismo estremo o seguire il sogno romantico e sposarsi, ad esempio con Dave, collega di lavoro ancor più smarrito e insicuro di lei.

Rare Beasts si può definire senza dubbi un’anti-commedia romantica, estremamente sincera e quindi di conseguenza disarmante. L’attrice inglese ha raccontato al pubblico del Lido di aver avuto delle difficoltà ad approcciarsi alla scrittura: “Quando ho iniziato a scrivere questo film mi sono resa conto che era fondamentale trovare uno stile e un tono del testo che fosse autentico, anche a rischio di creare personaggi spiacevoli o di finire per essere maleducata… Volevo partire dal fatto che verso i trent’anni, almeno fra le mie amiche, c’è stata una vera e propria disgregazione psicologica: da piccole ci è stato detto che avremmo potuto avere tutto quello che volevamo, ma crescendo ci si rende conto che viviamo in un mondo dove la donna è divisa a metà fra l’essere una moderna a tutti i costi e l’avere il desiderio dell’amore e di fare una famiglia.”

“Ho sempre amato scrivere” continua l’attrice, “lo faccio da quando sono piccola ma negli anni non ho mai prodotto niente di concreto perché sono sempre stata molto impegnata col lavoro da attrice. E poi devo dire che per scrivere e dirigere bisogna avere molta disciplina e io non ce l’ho. Ma ad un certo punto ho davvero sentito l’esigenza di fare un film mio, perché sentivo una grande frustrazione per i ruoli che vengono proposti alle attrici donne, sempre gli stessi e sempre di un certo tipo.”

Attorno a Mandy gravitano altre bestie rare. Un padre ubriacone, interpretato dal bravissimo David Thewlis, un figlioletto un po’ troppo scalmanato (Toby Woolf), e poi una madre onnipresente interpretata da Kerry Fox che ha raccontato di aver amato moltissimo il suo personaggio: “Appena ho letto questa sceneggiatura ho pensato che fosse qualcosa di diverso, di brillante. Billie ha poco tempo per via dei suoi impegni da attrice, quindi lavoravamo sempre con una certa fretta, ma mi sono trovata benissimo con lei.”

Lo stesso vale per Leo Bill, lo scorbutico David. Per entrambi gli attori cercare di trovare l’equilibrio fra il lato estremamente drammatico della storia e quello comico-paradossale è stato un lavoro interessante soprattutto per la preparazione dei personaggi. “Cercavo degli attori che fossero dei grandi professionisti anche nel ricercare e dare rilievo al lato bestiale dei personaggi e voi siete stati perfetti in questo“, conclude Billie Piper sorridendo.

Quando le viene fatta notare una certa affinità con il genere musical, a partire dai colori della fotografia e dal ritmo frenetico di alcune scene, l’attrice inglese è un po’ titubante all’inizio ma poi ci ripensa: “Effettivamente mi piace l’idea di accostarlo ad un musical. In effetti esiste una prima versione più triste e molto “british” di questo film, ma volevo allontanarmi da quello stile e renderlo potente come una pallottola dandogli un ritmo specifico…quindi sì, direi che è anche un po’ un musical!“