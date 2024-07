Venezia81 – Nonostante di Valerio Mastandrea apre la sezione Orizzonti

Sono stati definiti i due film di apertura delle sezioni competitive Orizzonti e Orizzonti Extra dell’81. Mostra Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia (Lido, 29 agosto-7 settembre). diretta da Alberto Barbera.



Nonostante, di e con Valerio Mastandrea, aprirà la sezione Orizzonti mercoledì 28 agosto, mentre September 5 di Tim Fehlbaum inaugura giovedì 29 agosto la sezione Orizzonti Extra.



Nonostante, secondo film da regista di Mastandrea (l’esordio era stato Ride), interpretato anche da Dolores Fonzi, Lino Musella, Giorgio Montanini, Justin Alexandre Korovkin, Barbara Ronchi, Luca Lionello, e con Laura Morante, è un ritorno alle atmosfere ospedaliere “di reparto” attraversate dall’interprete per il Mattia Torre de La linea verticale.

September 5, diretto da Tim Fehlbaum, con Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin, Leonie Benesch, svela un episodio che ha cambiato per sempre la copertura giornalistica di un fatto di cronaca, e che continua ad avere un grande impatto su come vengono riportate le notizie dal vivo oggi. Ambientato durante le Olimpiadi di Monaco di Baviera del 1972, il film segue un team televisivo americano che si è adattato rapidamente dal resoconto sportivo, alla copertura in diretta degli eventi che videro gli atleti israeliani presi in ostaggio.



